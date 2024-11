Nozze (quasi) di perla in dieci istantanee

Scene da un matrimonio. D’accordo: il riferimento è alto. Anche perché qui la natura del progetto è decisamente più divertita. Spensierata. Ma in qualche modo non siamo così lontani dalla struttura che aveva pensato Ingmar Bergman. Visto che in un’ora e mezza si assiste a 29 anni di vita coniugale. I saliscendi dell’esistenza e dell’amore da cui vengono travolti Anna e Paolo. Due come noi. Come tutti. E infatti, al di là delle risate, sarà probabilmente un attimo ritrovarsi allo specchio.

Insomma, un po’ da scoprire questo “Come sei bella stasera“, fino al 24 novembre in replica al Teatro Leonardo all’interno della stagione di Mtm, le Manifatture teatrali milanesi. Gusto pop. E locandina solida. A partire dal testo, firmato da Antonio De Santis, storico autore di Ale&Franz. Che qui segue appunto la storia dei due protagonisti suddividendola in dieci quadri.

Dieci istantanee di una casa: da pochi mesi dopo le nozze, fino al ventinovesimo anniversario di matrimonio. Alla regia si ritrova Marco Rampoldi, mentre in scena sono Gaia De Laurentiis e Max Pisu a dar vita a questi interni familiari dove emergono i temi di sempre: le gelosie, i figli, gli inciampi economici, la routine quotidiana, l’impossibilità di starsene un po’ soli e tranquilli. Mentre si cerca di sopravvivere a nonni e babysitter. Speriamo finisca bene. Certo ci sarà molto da ridere. Anche grazie ai due interpreti. Max Pisu ha da tempo trovato la propria dimensione nelle commedie a teatro, dopo gli esordi nel cabaret e il successo di Zelig. Diplomata al Piccolo invece Gaia De Laurentiis, da sempre a girar per palcoscenici. Anche se per i ragazzi degli anni 90 rimane prima di tutto il volto iconico della trasmissione Target. Caschetto biondo e sguardo in camera. Altri tempi.