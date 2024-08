Da Barnareggio a Netflix, il talento di Gaia Coletti fa il giro del mondo: a soli 12 anni recita con Scamarcio che è stato come “un papà sul set”

Bernareggio (Monza e Brianza), 7 agosto 2024 – Un thriller di 92 minuti, ma per lei è solo un gioco. Gaia Coletti, dodici anni, interpreta una dei due figli di Riccardo Scamarcio in “Svaniti nel nulla”, la pellicola che si è rivelata campione di streaming sulla piattaforma di Netflix, dove è uscita l’11 luglio. Fra i protagonisti, la giovanissima attrice brianzola, che è nata e cresciuta a Bernareggio, fucina di artisti: il borgo alle porte di Monza ha appena salutato per l’ultima volta lo scultore Pasquale Galbusera e ora festeggia la nascita della piccola star della recitazione.

Che, poi, tanto piccola non è, artisticamente parlando. L’alunna di prima media ha già prestato il sorriso ad alcuni spot importanti: è suo il volto scelto da Simmenthal per la famosa carne in scatola. E sempre sua è l’immagine di Toys, il marchio dei giocattoli. E prima ancora aveva girato una Pubblicità Progresso sulle famiglie arcobaleno. “È cominciato tutto con un corso di teatro ad Arcore – racconta mamma Carmen, che la segue ovunque -. Più che una rivelazione, è stata una conferma. Gaia ha sempre organizzato scenette a casa, per gli zii, i nonni, gli amici di famiglia. Si travestiva con i miei abiti insieme alla sorella Azzurra e il fratello Matteo faceva da cavia”. Così il talento nato in salotto è sbocciato sul palco, “Poi l’abbiamo iscritta a un’agenzia di casting ed è arrivato il provino”. Il grande salto. “È stata presa – ancora Carmen – e si è messa subito a studiare”. Precisa, scrupolosa, “Gaia si è presentata in Puglia per le riprese preparatissima”. E il divo Scamarcio “con lei è stato un papà”.

La trama di “Svaniti nel nulla” scivola via sul peggior incubo di ogni genitore: il rapimento dei figli. Alta tensione e sorprese che sono decisamente piaciute al pubblico di Netflix: il film, che vede alla regia la mano esperta di Renato De Maria, è stato il più visto al mondo sulla piattaforma fra i titoli non in lingua inglese. Un record che ha fatto gonfiare il petto di orgoglio in casa Coletti. “È una soddisfazione”, ammette la mamma che era stata in trasferta con Gaia al lavoro, un mese di ciak da metà settembre a metà ottobre 2022, alternandosi a papà Marco e con la dispensa speciale della scuola - “doveva andare in quinta elementare” - per cominciare l’anno in ritardo.

Guai però a ricordare alla giovane promessa il suo talento: “Vive tutto come un balocco, divertente, con leggerezza, ma si imbarazza se qualcuno prova a trasformarsi in fan. È un’esperienza che non sappiamo ancora dove ci porterà. Ma potrebbe anche finire qui”. Il temperamento c’è, l’impressione è che sia nata una stella.