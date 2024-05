Celeste Dalla Porta, chi è l’attrice protagonista del film ‘Parthenope’ al Festival di Cannes: età, carriera e Instagram

Milano, 14 maggio 2024 – Occhi puntati, al Festival di Cannes, su Celeste Dalla Porta, 26enne milanese, attrice esordiente che Paolo Sorrentino ha voluto come protagonista del suo nuovo film, ‘Parthenope’, ispirato al mito della sirena Partenope. La 77esima edizione si apre oggi 14 maggio e va avanti fino al 25, presso il Palais des Festivals et des Congrès. Alle 19.15 è fissata la cerimonia di apertura, anticipata dal primo red carpet. ‘Parthenope’ è l’unica pellicola italiana in concorso.

Celeste Dalla Porta, attrice protagonista del film 'Parthenope' di Paolo Sorrentino (Foto profilo Instagram)

Stando alle informazioni che si trovano sul sito internet del Centro sperimentale di cinematografia di Roma, dove si è diplomata nel 2021 e ha lasciato il curriculum, Celeste Dalla Porta è nata a Milano il 24 dicembre 1997. Si è diplomata al Liceo artistico di Brera e ha una formazione che unisce danza e recitazione, workshop e laboratori, esperienze da modella. Suo nonno è l’importante fotografo Ugo Mulas (scomparso nel ‘73).

Sempre consultando la scheda su sito del Centro sperimentale cinematografico di Roma, si conoscono alcune passioni di Celeste: la 26enne ama il canto, la chitarra, il nuoto, la danza contemporanea e lo yoga.

Celeste Dalla Porta recita in alcuni cortometraggi: nel 2022 ‘La replica’ di Mauro Diez e ‘Red mirror’ di Federico Russotto. Nel 2021 ‘Cecità, dal romanzo di Josè Saramago, di Niccolò Donatini.

Celeste Dalla Porta debutta da attrice protagonista al Festival di Cannes. Nella locandina di ‘Parthenope’, film di Paolo Sorrentino, è immortalata sott’acqua, sirena che nuota con l'iconico Vesuvio che si staglia sulla costa illuminata (in realtà è posizionato in basso, come uno scoglio sommerso). Il suo nome è in cima a una lista di attori famosi come Stefania Sandrelli a Gary Oldman, Isabella Ferrari, Silvio Orlando e Luisa Ranieri.

Il profilo Instagram di Celeste ha poco più di 5mila follower, numero quasi sicuramente destinato ad aumentare nei prossimi giorni. Al momenti si contano pochi post e sono soprattutto fotografie – per lo più in bianco e nero - che la immortalano al mare o a casa. Fissato in alto c’è uno scatto dove appare insieme a Paolo Sorrentino sul set del film e in un altro c’è la locandina di ‘Parthenope’.