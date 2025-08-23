Navigando sul Grande Fiume tra la fauna e lo skyline dell’Oltrepò

Un altro punto di vista è quello offerto a chi naviga il fiume. Domani alle 17 una gita in barca sul Po propone l’opportunità di ammirare le meraviglie naturali del Grande Fiume in tutta la sua bellezza (15 euro). L’imbarco è al pontile del ristorante AvamPOsto in località San Pietro e prevede un’ora e mezza di navigazione a monte e a valle del ponte di Spessa Po. La rotta darà la possibilità di vedere da vicino lo sperone di roccia appenninica che affiora a centro fiume, la Madonnina di bronzo posizionata nella parte più alta di Spessa nei pressi dell’argine, la foce di affluenti e insenature, lo Skyline delle colline dell’Oltrepò e dei paesi rivieraschi. Inoltre si possono fare incontri ravvicinati con la fauna fluviale e ammirare le distese di sabbia bianca di contorno alla straordinaria esperienza, arricchita dalle spiegazioni di una guida. A Mantova invece oggi e domani si potranno godere alcuni tra gli spettacoli naturali più sorprendenti d’Europa: la fioritura dei Fiori di Loto, in un tour di due ore a bordo di comode imbarcazioni lungo i canali delle Valli del Mincio.