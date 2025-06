Musica nell’aria, la Scala di Milano in tour: gli eventi (gratis) in Lombardia

Milano, 3 giugno 2025 – L'Accademia della Scala di Milano va in tour con il ritorno della rassegna 'Musica nell'aria', che rientra nel cartellone delle Olimpiadi della Cultura di Milano Cortina 2026, sostenuta da Regione Lombardia. La partenza sarà domani, 4 giugno, alle 17:30 sarà con il quintetto di ottoni dell'Accademia per un concerto in via Boccaccio a Busto Arsizio introdotto dal musicologo Giuseppe Califano.

Un mese dopo, il 4 luglio, l'orchestra dell'Accademia diretta da Pietro Mainiti si esibirà alle 18:30 nel centro storico di Sernio, in provincia di Sondrio. E sempre in Valtellina il giorno dopo (5 luglio) è stata organizzata la passeggiata musicale lungo il Sentiero dei Castelli, tra Sernio, Lovero e Tovo di Sant'Agata con varie tappe musicali.

Mazzali: “Cultura diffusa”

“’Musica nell'Aria' - ha sottolineato l'assessora regionale alla Cultura Barbara Mazzali - porta le note nelle periferie, nei luoghi meno battuti, dove troppo spesso la cultura arriva per ultima. E invece qui arriva per prima. E quando arriva per prima, cambia tutto". "La musica - ha aggiunto - quando esce dai teatri, non perde forza: al contrario, diventa ancora più necessaria, più umana, più vicina. Con questo progetto non solo sosteniamo i giovani talenti dell'Accademia Teatro alla Scala, ma promuoviamo un'idea di cultura diffusa, capace di parlare ai territori. In vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina, iniziative come questa raccontano al meglio la Lombardia: una terra che investe nella bellezza, nell'educazione all'ascolto e nella valorizzazione delle proprie eccellenze".

Eventi gratuiti

Il progetto è promosso dall'Accademia Teatro alla Scala con il sostegno della Regione Lombardia, in collaborazione con Aler Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio, il Consorzio Turistico Media Valtellina e Italia Nostra (sezione di Sondrio). Tutti i concerti e le attività sono a ingresso libero e gratuito. Per la passeggiata lungo il Sentiero dei Castelli (5 luglio) è necessaria la prenotazione obbligatoria.