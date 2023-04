Morgan: ritorno in tv da conduttore con “StraMorgan”. Di cosa parlerà il programma

Morgan porta in televisione la sua sterminata conoscenza musicale. Aneddoti, consigli ai giovani musicisti, ricordi, racconti: l’ex leader dei Bluvertigo è pronto al suo (quasi) esordio come anchorman, nuova sfumatura della sua versatilissima personalità.

Le date

StraMorgan – questo il titolo della trasmissione, con un chiaro riferimento alla straripante vitalità del cantante monzese – andrà in onda in seconda serata. Appuntamento con gli appassionati di musica – ma non solo – per quattro puntate: lunedì 10 aprile, martedì 11 aprile, mercoledì 12 aprile e giovedì 13 aprile.

Dove

Le quattro puntate verranno trasmesse su Rai 2. Si tratta di lezioni-show, “visite guidate” alle canzoni e ritratti delle voci che hanno fatto la storia della musica italiana, pop e no.

L’altro conduttore

My player placeholder

Al fianco di Morgan, nel difficile ruolo di spalla di un padrone di casa tanto vulcanico, c’è Pino Strabioli, volto noto della Rai, grande intenditore di musica ed esperto di tutto quanto fa spettacolo. Classe 1963, regista teatrale di formazione, fra le sue esperienze nella tv di Stato “Unomattina”, “Cominciamo bene estate”, “Elisir” e “Oggi è un altro giorno”.

Le altre esperienze in tv

Se è la prima volta che può condurre uno show tutto suo, va detto che Morgan può vantare già una lunga serie di apparizioni in tv. Fra l’alto il cantante è stato giudice del talent X Factor, il coach ad Amici di Maria De Filippi e The Voice of Italy e il concorrente a Ballando con le stelle. Da conduttore si è disimpegnato a Sogno e son desto e alla serata finale del Premio Tenco