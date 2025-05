"Il mio altro Salinger" alla libreria Centofiori. Con Balzano, Missiroli e Matteo Colombo

Martedì alle 18.30 “Il mio altro Salinger. Racconti e letture“ in contemporanea a Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. Scrittrici e scrittori raccontano il loro “altro Salinger”: evento per l’uscita in libreria di Einaudi delle nuove traduzioni di Nove racconti, Franny e Zooey e Alzate l’architrave, carpentieri e Seymour. A Milano appuntamento alla Libreria Centofiori con Marco Balzano, Matteo Colombo e Marco Missiroli. I partecipanti riceveranno in omaggio un poster Leggere in esclusiva.