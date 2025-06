Vasco Rossi “spacca“. Triplice omaggio alle canzoni del Blasco

Tutta la potenza e l’energia delle canzoni di Vasco Rossi riproposte con estrema fedeltà ai brani originali e alla carica tipica dei concerti del rocker di Zocca. È il triplice appuntamento proposto da due delle feste all’aperto che animeranno in questi giorni la Brianza, in un paio di casi ospitando anche alcuni musicisti del Blasco.

Venerdì alle 22 sul palco del Beer Fest Carate, nell’area di via Vicinale dell’Immacolata, suoneranno i Sensazione Vasco (foto), tribute band di Vasco Rossi che per l’occasione avrà come ospite speciale Andrea Braido, storico chitarrista dell’artista emiliano, noto per i suoi assoli infuocati.

Sempre i Sensazione Vasco torneranno protagonisti al festival della birra di Carate l’11 luglio con un nuovo concerto, in quel caso accompagnati da Claudio Gallo Golinelli, storico bassista di Vasco.

Le canzoni del Blasco le si potrà poi continuare a cantare a squarciagola anche domenica dalle 21.30 al Muggiò Beer Fest, il festival della birra in piazza Cossetto a Muggiò: qui si esibirà in un “Tributo a Vasco“ la band degli Area Vasco. Ingresso libero.