“Il terzo Grimm” è l’ultimo romanzo di Luigi Barnaba Frigoli

Segrate (Milano), 2 aprile 2024 – "Il terzo Grimm", ultimo lavoro di Luigi Barnaba Frigoli, si ispira a fatti reali e si snoda intorno a una serie di fiabe raccolte all'interno del libro, scritte dialogando con un'intelligenza artificiale. Un romanzo fantasy per bambini e ragazzi a partire dai 12 anni in su che è insieme un inedito esperimento narrativo per esplorare un tema attualissimo: l'I.A. è (già) in grado di evocare i demoni che si annidano nell’anima di ciascuno di noi? A questa e alle domande del pubblico cercherà di rispondere l’autore giovedì 4 aprile a Segrate in occasione della presentazione del suo romanzo, appena pubblicato da Rizzoli, nella Sala Polifunzionale del Centro Verdi (ore 18.30, via XXV Aprile, Segrate). L’ingresso è libero

La trama

La storia si sviluppa partendo da un personaggio reale: Ferdinand Grimm vissuto nella Germania del 1810.

Mentre i fratelli Jacob e Wilhelm Grimm raccolgono fiabe celebri come Cenerentola e Biancaneve, Ferdinand va a caccia di storie sperperando denaro nei luoghi più oscuri, nelle bettole, aiutato da Peter, con cui condivide un'amicizia che forse è amore, e Dalia, che per il giovane Grimm prova un amore che forse è solo amicizia. Per dimostrare il suo talento, il terzo Grimm è pronto a tutto. Anche a perdere ogni cosa e a sprofondare nei meandri della Mattanza, ricettacolo di perdizione, crimini e brutali omicidi. Solo l'incontro con un misterioso essere dalla sconfinata fantasia gli darà l'occasione per il riscatto. Ma chi è davvero questo essere? E soprattutto: vale la pena di pagare il prezzo più alto per realizzare i propri sogni? Frigoli immagina questa storia come una fiaba noir, intrisa di mistero.

Luigi Barnaba Frigoli

Giornalista, nato a Milano, classe 1978, Luigi Barnaba Frigoli è autore di diversi romanzi storici sui Visconti, come La Vipera e il Diavolo (2013) e Maledetta serpe (Premio Lago Gerundo 2018 per il miglior romanzo storico), Il morso del basilisco (2019) e di un saggio dedicato alla fondazione del Duomo di Milano, La Cattedrale del Diavolo (2017) editi da Meravigli edizioni. Nel 2022 ha pubblicato per Rizzoli Guerriera – L’incredibile storia di Bona Lombardi. Finalista al Premio Amalago 2024. Studioso di Medioevo è anche autore di saggi, pubblicati sull’Archivio Storico Lombardo e sulla rivista Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica dell’Università degli Studi di Milano, firma anche una serie di podcast dedicati alle figure femminili del Medioevo lombardo.