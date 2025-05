La band culto del rock psichedelico festeggia trent’anni al Bellezza

Si avvicina un appuntamento imperdibile per gli appassionati di psychedelic rock, che domani sera al circolo Arci Bellezza (via Bellezza 16) potranno assistere al concerto degli Acid Mothers Temple and The Melting Paraiso U.F.O., band giapponese che festeggia il 30° anniversario con un tour europeo e quattro date esclusive nel nostro Paese. Il ‘Dark Within Of Astropia Italian Tour’ promette un’esperienza fiammeggiante tra luci, suoni, effetti e video-proiezioni, per uno show originale ad alto impatto emotivo che proietterà il pubblico in un’altra dimensione.

Da non perdere la performance di Makoto Kawabata, guru della chitarra elettrica e leader della band, custode di un tempio buddista trasformato in studio di registrazione, a Osaka. Per l’occasione il bassista sarà Taigen Kawabe, meglio conosciuto come frontman della band nipponica di culto Bo Ningen. Dopo il debutto al circolo La Claque di Genova, il gruppo dal Paese del Sol Levante è pronto a infiammare Milano, dove avrà come opening act la band The Winstons, di Enrico Gabrielli, Lino Gitto e Roberto Dell’Era, per presentare il nuovo album ‘Third’.

Inizio: ore 20.30. Biglietti: 19,90 euro, sul circuito dice.fm. Dopo la data meneghina, la band è attesa mercoledì 28 maggio all’Eremo Club di Molfetta (Bari) e il 29 maggio all’ Orto Sonoro di Santa Valvola (Prato).

Lara Maria Ferrari