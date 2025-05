Carla Madeira racconta ai lettori il suo “Preludio“

La scrittrice Carla Madeira sbarca in città, oggi nella libreria il Trittico, in via San Vittore 3 (ore 18) per presentare il suo ultimo libro “Preludio“, storia di amori sbagliati, amori violenti, dove non c’è nessuna redenzione. Dopo il successo di “L’amore è un fiume“, diventato un best seller che ha venduto 400mila copie, il nuovo romanzo di questa autrice, la più letta del Brasile, promette di non deludere i suoi numerosi fan.

Nata a Belo Horizonte nel 1964, ha abbandonato gli studi di Matematica e si è laureata in Giornalismo e pubblicità. È stata professoressa di Scrittura pubblicitaria presso l’Università Federale di Minas Gerais ed è socia e direttrice creativa dell’agenzia di comunicazione Lápis Raro. “Preludio“ è un romanzo coinvolgente che è anche un labirinto di emozioni: una famiglia violenta e perduta che cerca di ricomporre le sue piccole e grandi fratture, preludio di una tragedia annunciata.