Lo spettacolo della radio per i più piccoli

Il secondo appuntamento all’Auditorium, largo Mahler, dedicato ai più piccoli con “Crescendo in musica” dell’Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Giulio Arnofi (nella foto) oggi alle 16 rende omaggio a Guglielmo Marconi e alla sua geniale scoperta: la radio. Lo spettacolo “Onde magiche” è realizzato in collaborazione con la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano. Un racconto che svela l’invenzione della radio, ma raccontare la storia di un’invenzione è sempre difficile, poiché spesso accade che la si dia per scontata. Chi non sa cos’è la radio? Forse il pubblico dei più piccoli non la conosce o l’ha solo sentita nominare perché oggi, nell’era digitale e dei social, per molti versi è considerata superata. Ma la radio è entrata nella nostra vita, nella nostra storia e ha permesso la diffusione di musica e di bellissime storie, ha tenuto compagnia a milioni di persone e continua a farlo.

Sul palco due attori ripercorrono in modo fantasioso la grande scoperta di Guglielmo Marconi, la sua ricerca, le conseguenze della sua invenzione dall’Ottocento fino a oggi, proponendo una selezione musicale che spazia da Beethoven a Strauss, da Prokof’ev a Bizet, fino ai connazionali di Marconi, Puccini, Rossini e Donizetti. Narrazione e teatro d’attore si mescolano per raccontare ai giovani spettatori una grande storia del nostro Paese, per la regia di Giorgio Pesenti, con Riccardo Avramo e Pietro Landini sul palco dell’Auditorium decorato per l’occasione dalle scenografie di Giuliana Dolci; Manuel Renga e Silvia Girardi tutor. Lo spettacolo è inserito nel palinsesto “Onde sinfoniche” dell’Orchestra Sinfonica, appuntamenti dedicati al 150° anniversario della nascita di Marconi e al 100° della prima trasmissione radiofonica italiana avvenuta il 6 ottobre 1924. Alle 21, la violinista Ines Viviani Donelli inaugurò le trasmissioni così: "A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera", poi con altri musicisti eseguì il Secondo Quartetto di Haydn. G.L.