Guzzetti in Fondazione Mudima. Esplora relazione arte-tecnologia

Quando i robot incontrarono gli antichi Dei, la mostra personale di Ale Guzzetti, Fondazione Mudima di Milano, curata da Gino Di Maggio (fino al 6 giugno): l’esposizione ripercorre la quarantennale ricerca creativa dell’artista tra i primi in Italia a sondare il binomio arte e tecnologia. I suoi lavori sono “organismi tecnologici” in grado di dissolvere con ironia i confini tra il mondo naturale e artificiale, classicità e modernità. In occasione della mostra sarà presentato anche Techno Gardens, un progetto a cui Guzzetti lavora dal 1999: un’operazione che ha toccato gli angoli più remoti del Pianeta.