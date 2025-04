‘Lo spartito magico’, l’opera lirica va in scena alla galleria d’arte Dantebus

L’opera lirica sceglie uno spazio suggestivo e inedito come la galleria d’arte Dantebus di Firenze, a due passi dal Duomo.

A rendere unico nel suo genere il debutto de “Lo Spartito Magico” di Sergio Cirillo è infatti una location intima e raccolta che per l’occasione metterà in scena un’orchestra di cinque elementi (quartetto d'archi e pianoforte), oltre a un tenore, un soprano, due baritoni e una voce narrante. L’iniziativa rientra all’interno di un format inedito, dove l’arte dell’opera lirica incontra l’arte di una Galleria, proprio per valorizzare, amplificare ed esaltare questa rappresentazione per un numero ristretto di ospiti, che potranno viverla quasi da protagonisti all’interno dello spettacolo.

Lo spettacolo si inserisce all’interno di un calendario che prevede nella stessa giornata del 5 aprile al mattino, il vernissage di una mostra fotografica internazionale con artisti provenienti, oltre che da varie regioni italiane, anche da USA e Inghilterra e il 6 aprile la presentazione di 8 libri editi da Dantebus Edizioni.

Dentro l’opera

L’opera nasce come adattamento tratto dall'omonima pubblicazione edita da Dantebus Edizioni, la prima casa editrice che integra l'editoria tradizionale di alta qualità con le innovazioni tecnologiche.

In una magica Napoli lo stregone Meloneo si innamora della bella Maria ma, non corrisposto, lancia un maleficio sulla città gettando su di essa un‘ombra che ne oscura l’arte e il colore. Napoli così perde la sua anima per lungo tempo, sino all'intervento del Dio delle Arti. Nonostante i tentativi di impedimento da parte di Meloneo, I’arrivo di Lorenzo, della sua musica e del suo amore per Maria, spezza l’incantesimo. Napoli torna ad essere una città in festa ricca di colore, di musica, di emozione e di arte.

“Un innesto tra musica popolare e lirica”

“Lo Spartito Magico è un’opera unica nel suo genere”, ha detto Andrea Rosario Fusco, fondatore di Dantebus, “dopo il debutto al Teatro Grande di Pompei, insieme all’autore Sergio Cirillo, abbiamo pensato di mettere in scena quest’opera lirica, in versione riadattata, in una galleria d’arte capace di esaltare e valorizzare ogni suo elemento, dall’orchestra ai protagonisti, 5 attori talentuosi di Napoli, nonché tutto il contesto scenografico e dello storytelling”.

Fusco ha poi sottolineato che “lo Spartito Magico vuole perseguire una strada innovativa sperimentando un “innesto” tra musica popolare e lirica”. E ha aggiunto: “L'opera è un viaggio, simile a un sogno o a una favola, che restituisce al pubblico l'essenza dell’arte musicale. Se da un lato quest'opera celebra la potenza della musica come forza in grado di superare le barriere del tempo e dello spazio, dall’altro propone una critica sottile, ma incisiva, alla superficialità di certe espressioni artistiche moderne, invitando a riscoprire la bellezza autentica che solo l’arte vera e pura sa regalare"-

Informazioni utili

Lo Spartito Magico, sabato 5 aprile, alle 19.30, Dantebus Firenze – Showroom Art & Book - Via dello Studio, 18r/20r/22r, 50122 Firenze FI

Per richiedere il proprio invito scrivere a info@dantebus.com