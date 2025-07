Live Aid, il suono di un’era. Quando negli anni ’80 il mondo era migliore

Se gli anni Ottanta hanno cambiato tutto, Bob Geldof col più visionario dei suoi concerti ha cambiato gli anni Ottanta. E sono proprio gli echi, i ricordi, le passioni virate dal tempo di quell’impresa a prendere forma nelle 240 pagine di "Live Aid - Il suono di un’era", volume che l’autore Gabriele Medeot presenta martedì prossimo alle 19 all’Hard Rock Café di via Dante. Un viaggio a ritroso, nel quarantennale del mega-evento, dedicato a chi c’era, ma soprattutto a chi (ancora) non c’era.

La maratona "faticosa, ma molto emozionante" come ricorda il giornalista Franco Zanetti nella sua prefazione, offre a Medeot l’opportunità di riproporne alcuni momenti al pianoforte accompagnato dalla cantante Laura Panetta.

L’idea del concerto fu originata da quella del singolo di beneficenza "Do they know it’s Christmas" a sostegno delle popolazioni africane affamate dalla carestia, forma di solidarietà irreplicabile perché la musica nell’era dello streaming offre introiti infinitamente più bassi a quelli di allora; l’evento live, coi diritti di diffusione connessi, avrebbe invece ancora una sua attualità. "Non so, però, se oggi la gente sarebbe pronta a sostenere concretamente una iniziativa del genere" ammette Medeot, musicista, speaker radiofonico e divulgatore culturale con oltre 24mila iscritti al suo canale YouTube.

"Il mondo mi sembra più egoista che negli anni Ottanta e questo è uno dei motivi che m’ha spinto a scrivere il libro, ovvero tornare a dare attenzione ai concetti di solidarietà e altruismo, perché non rimangano qualcosa di vago e vacuo".

"Ecco perché a Geldof oggi – ragiona – chiederei (il 16 luglio Medeot presenta il libro a Pordenone prima che il cantante irlandese vada in scena coi suoi Boomtown Rats, ndr) se di questi tempi troverebbe ancora lo scopo, la voglia, la determinazione e l’energia per un progetto del genere".

An.Spi.