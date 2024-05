Linda Morselli in nomination all’Isola dei Famosi. Ma anche Edoardo Franco, che non usa l’amuleto

Milano, 23 maggio 2024 – Linda Morselli ed Edoardo Franco in nomination all’Isola dei Famosi. La 35enne di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, è stata la seconda nominata (dopo Karina Sapsai, ndr ) nella puntata di ieri sera, mercoledì 22 maggio, del reality show condotto da Valdimir Luxuria. Mentre, lo chef varesino è stato scelto dalla nuova leader Matilde Brandi “perchè non è mai andato in nomination”. I due naufraghi lombardi, insieme ad altri tre, rischiano di abbandonare l’Honduras domenica prossima, 26 maggio. Ma vediamo più nel dettaglio che cosa è accaduto.

Il presentatore tv milanese Edoardo Stoppa, rientrato in gruppo con Samuel Peron dopo tre giorni trascorsi in coppia su un’altra isola, ha vinto la sfida finale con quest’ultimo (la temutissima centrifuga Maya) conquistando l’immunità e il diritto a mandare subito in nomination uno dei suoi compagni. La scelta è ricaduta su Karina, leader uscente.

Poi, Luxuria ha fatto partire una catena di salvataggio tra i naufraghi che ha portato al secondo nominato della serata, Linda Morselli. “Un po’ me lo aspettavo, sono una delle ultime arrivate”, ha commentato la modella e influencer. Ma la padrona di casa non ci sta: “Questa storia che vengono mandati in nomination in naufraghi arrivati da poco non regge più”. E la 35enne, che ha sempre la risposta pronta: “Però a quanto pare la situazione è questa”. In effetti, anche Karina è entrata in gioco lo stesso giorno di Linda.

Infine, ecco le nomination vere e proprie. Samuel ha nominato Artur dicendo che con lui ha “legato pochissimo”. Aras ha scelto Alvina “perchè non fa niente” e Karina ha optato per Khady dopo “uno scontro per il fuoco”. Quest’ultima ha invece fatto il nome di Dario “perché stava facendo spegnere il fuoco”, mentre lui ha preferito chiamare Samuel ma senza dare una vera spiegazione. Linda ha nominato Artur: “Mi sento l’erede di Greta (eliminata al televoto), nomino il suo nemico”. Alvina ha scelto Dario: “Mi sta super simpatico ma tra gli altri scelgo lui”. E lo stesso ha fatto Artur: “Ha preso l’Isola come fosse una vacanza” e Stoppa: “Par condicio, prima ho nominato un’altra nuova”. Edoardo ha optato per lei “perchè non mi fido”, mentre Matilde per Edoardo Franco: “Sono andati tutti in nomination tranne lui”.

Alla fine, al televoto sono finiti cinque naufraghi: Karina, Linda, Dario, Artur e lo chef varesino Edoardo Franco. Quest’ultimo avrebbe potuta salvarsi dalla nomination utilizzando l’amuleto, un bonus conquistato nelle scorse puntate, ma non l’ha utilizzato. Il pubblico dovrà decidere chi salvare. Domenica 26 maggio 2024, il meno votato uscirà dal programma.