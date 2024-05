Linda Morselli ‘nel mirino’ di Vladimir Luxuria e Sonia Bruganelli. Ma lei ha sempre la risposta pronta

Milano, 20 maggio 2024 – Una settimana. È questo il tempo che Linda Morselli, 35enne di Giussano (in provincia di Monza e Brianza), ha trascorso in Honduras come concorrente de L’Isola dei Famosi, reality show di Canale 5. Sì, perché l’influencer ha fatto il suo ingresso solo nella puntata del 13 maggio. Ed anche per questo giustifica il suo essere ancora “cauta” nei confronti del posto e degli altri naufraghi, quando le vien fatto notare che è come se non ci fosse. Ma vediamo cos’è successo, ieri sera, più nel dettaglio.

Tutto inizia verso la fine della puntata, nel momento in cui la concorrente arriva alla postazione nomination per fare il nome del compagno di avventura che vorrebbe venisse eliminato. Occasione perfetta per un dialogo tra lei e Vladimir Luxuria.

“Linda, posso dirti una cosa?", domanda la presentatrice alla 35enne, cercando di dare una scossa al suo percorso nel reality. E prosegue: “Certe volte mi dimenticavo che tu eri all’Isola, puoi essere un po’ più protagonista? Mi sembri assente…”.

Immediata la risposta della diretta interessata: “Ti ringrazio per il commentare abbastanza pungente, devi sapere che sono uno scorpione: vivo nell’oscurità e osservo in silenzio e guardo tutti. Anche perché mi ritrovo ad entrare a metà percorso ma stai tranquilla che la lingua non mi manca”. E ancora: “Entrare con un passo troppo lungo mi sembra irrispettoso per le persone che sono qui da 40 giorni. Quindi osservo e vediamo che succederà…”.

“…E poi finisce il programma!”, interviene l’opinionista Sonia Bruganelli, che proprio non riesce a trattenersi dopo aver sentito la giustificazione di Linda. Ma la modella non resta certo senza parole e le risponde a tono: “Ce ne sarà un altro!”.