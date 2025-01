Lezioni aperte alla città con il magico violino di David Chan

Continua con successo la collaborazione tra la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e Volvo Italia, con il suo Volvo Studio, spazio speciale che racconta i mille volti di Milano, offre contenuti di straordinario livello artistico e valorizza i giovani invitando il pubblico a scoprire un luogo assolutamente originale con le sue iniziative inedite.

Il progetto Masterclass Accademia Abbado della Civica Scuola di Musica ospiterà dal 10 al 14 febbraio le masterclass di violino e musica da camera di David Chan, uno dei più abili violinisti della sua generazione, attualmente alla sua 25esima stagione presso l’Orchestra del MET di New York, di cui di recente è stato nominato anche Direttore Artistico. L’iniziativa, che si colloca all’interno del progetto Masterclass Accademia Abbado - Professore d’Orchestra, consente ai milanesi di assistere alle lezioni del maestro David Chan con alcuni giovani studenti che si preparano ad affrontare l’emozionante avventura col pubblico e soprattutto ad acquisire le abilità tecnico-strumentali per fronteggiare sfide impegnative e altamente professionalizzanti.

Come nella scorsa stagione Volvo Studio Milano diventa così per ben cinque giorni una vetrina per i giovani, futuri artisti, un cantiere musicale aperto alla città. La prova, con un programma a sorpresa, è a ingresso gratuito su prenotazione.