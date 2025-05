La nuova musica elettronica e i Tributi a Depeche Mode e U2

Le nuove frontiere della musica alternativa italiana, un omaggio agli alfieri britannici per eccellenza della new wave e del synth pop dagli anni Ottanta e una serata che farà rivivere le canzoni di una delle più grandi rock band internazionali. Tre concerti al The Bank di Monza.

Si comincerà domani alle 21 con una nuova tappa della rassegna “Monzatyka - Music for the masses“, curata da Luca Urbani e Andy dei Bluvertigo: sarà un viaggio appassionato nell’attuale scena alternativa, attraverso 3 diverse proposte. Ad alternarsi sul palco di viale Lombardia ci saranno Gianni Resta affiancato al piano da Federico Crafa, un set acustico di One Boy Band alias il cantautore Davide Genco con il suo progetto drone-folk armato di chitarra e loop-station, e il terzetto formato da Mittino, Kabusacki e dall’artista elettronico e performer pop Eugene.

Venerdì alla stessa ora Tributo ai Depeche Mode con i Dark Mode, mentre sabato gli 4UB con un Tributo agli U2.