La superstar Anastacia sul palco degli Arcimboldi

La popstar internazionale Anastacia torna in Italia dopo tre anni e domani sarà al Teatro Arcimboldi, martedì a Padova. Le date italiane fanno parte del tour europeo “Not That Kind” 2025. Questo grande tour segna i 25 anni dall’uscita dell’album in studio di Anastacia, pubblicato nel 2000. Anastacia ha avuto il suo primo successo in Europa con il brano “I’m Outta Love“ incluso nell’album, e da allora la star ha continuato a ottenere successi a livello globale. Il tour vedrà la voce più potente del pop visitare Spagna, Italia, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Irlanda, Paesi Bassi, Francia, Belgio, Irlanda e Regno Unito. "Sono entusiasta di tornare in tournée in Europa e felice di poter esibirmi in tanti splendidi luoghi – svela Anastacia –. Non ho avuto la possibilità di fare un tour per il mio primo album, il che rende tutto questo ancora più speciale. Non posso credere che siano passati 25 anni da “Not That Kind“, festeggeremo in puro stile Anastacia. Non vedo l’ora di vedervi tutti lì!".