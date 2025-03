La parola fiducia nel cuore del Soul festival

Giunto alla seconda edizione “Soul festival di Spiritualità” è dedicato al tema “Fiducia, la trama del noi”: 5 giorni, oltre 60 incontri, 90 ospiti. La rassegna è promossa da Cattolica e Arcidiocesi di Milano. Monsignor Mario Delpini (in foto) spiega: "È importante rivendicare che c’è una radice profonda per il nostro convivere, la fiducia che ci salva anche dalla solitudine che è un’epidemia che affligge la nostra città". Inaugura il festival David Grossman il 19 marzo alle 18 nell’Aula Magna della Cattolica e alle 21.30 Luigi Lo Cascio al Franco Parenti. Chiusura il 23 marzo alle 21 alla Basilica di San Nazaro in Brolo col recital di Simonetta Solder e Valeria Cantoni Mamiani dall’autobiografia di Santa Teresa di Lisieux. Tra gli ospiti Eraldo Affinati, Teresa Bartolomei, Elena Beccalli, Miguel Benasayag, Alessandro Bergonzoni, Massimo Cacciari, Aldo Cazzullo, Maia Cornacchia, Mario Delpini, Ambrogio Fasoli, Maurizio Ferraris, Ilaria Gaspari, Gilles Gressani, Lino Guanciale, Nicola Lagioia, Matteo Lancini, Andrea Loreni, Alberto Mantovani, Mauro Magatti, Michela Matteoli, Daniele Mencarelli, Paolo Nori, Carlo Ossola, Nando Pagnoncelli, Massimiliano Panarari, Silvano Petrosino, David Quammen, Rav Roberto Della Rocca, Massimo Recalcati, Pierangelo Sequeri, Antonio Spadaro, José Tolentino de Mendonça, Maryanne Wolf. Palinsesto articolato, dalle cene monastiche nel Refettorio Ambrosiano alla meditazione all’alba sulle Terrazze del Duomo, dagli esercizi spirituali mattutini sulle merlate del Castello Sforzesco alla lectio magistralis a San Vittore con dialoghi, laboratori e pratiche filosofiche, concerti. (www.soulfestival.it). G.L.