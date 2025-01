Inge Feltrinelli. Ecco le cinquine per il Premio

Martedì 21 gennaio si aprono le votazioni della giuria popolare per le categorie Libri e Kids del premio Inge Feltrinelli dedicato a donne e giovani che parlano di diritti negati, discriminazioni e resistenza. Il tema della terza edizione è "Libertà di parole". Le cinquine finaliste, che potranno essere votate fino all’8 marzo, sono state selezionate tra 169 candidature.

Per la categoria Libri (fiction e non-fiction) si sfidano “Ventre sepolto” di Aliyeh Ataei, “Pulita” di Alia Trabucco Zerán, “Gli orrori della caserma Levante” di Federica Angeli, “Lo spazio non è neutro” di Ilaria Crippi, “E la quarta volta siamo annegati” di Sally Hayden.

Per la categoria Kids sono in gara “Storia con mare cielo e paura” di Vivian Lamarque, “L’ultimo bisonte” di Annalisa Camilli e Irene Penazzi, “Toni, la magicicada” di Serena Ballista e Anna Forlati, “Nullo, il bambino quasi invisibile“ di Daniela Carucci” e “Il giardino proibito” di Emanuela Bussolati.

La premiazione dei vincitori, anche per le categorie Inchieste e reportage e Podcast (quest’ultima riservata ai progetti di ragazzi delle superiori) per cui la decisione è interamente affidata a una giuria internazionale, il 31 marzo in Fondazione Feltrinelli a Milano.