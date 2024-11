Il veterano che salva cani volando

Fortunati

Un veterano eroe che ha comprato un aereo per salvare 1.500 cani dall’eutanasia. Nel 2013 Paul Steklenski, veterano dell’esercito americano, mentre si stava addestrando per prendere il brevetto di volo ha dato il benvenuto a un cane nella sua famiglia. In quel momento, non sembravano affatto cose correlate. Ma nel suo destino era scritta una missione in grado di fare la differenza. "Abbiamo adottato Tessa e non solo ha cambiato le nostre abitudini, mi ha letteralmente trasformato", confessa Paul che, una volta ottenuta la licenza di volo, si è chiesto quale fosse la vera missione della sua vita.

Poi ha acquistato un aereo e ha iniziato a trasportare cani da rifugi con alto tasso di eutanasia nel Sud degli Stati Uniti verso luoghi dove possono avere una seconda vita: "Dovevo avere un motivo per prendere un aereo e mettermi in volo". Steklenski ha iniziato a fare alcune missioni per Pilots N Paws , organizzazione no-profit che offre trasporti per animali in seria difficoltà, "ma continuavo a sentirmi incompleto". Così nel 2015 ha fondato Flying Fur Animal Rescue, utilizzando il suo aereo per raggiungere i rifugi di mezza America: in due anni ha contribuito a salvare 692 amici a quattro zampe dall’eutanasia. "Mi è costato una piccola fortuna - ammette Paul –. Ma è diventata la mia unica ragione di volo". Il soccorso di Emma, una cagnolina anziana e malata, lo ha colpito particolarmente: "Per lei ho volato dalla Pennsylvania a New York City, in uno degli spazi aerei più affollati del mondo. È quasi impossibile per un ultraleggero avere il via libera, ma questo non mi ha scoraggiato".