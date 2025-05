Il potere anti-invecchiamento della danza

Oggi alle 18 al Grand Hotel et de Milan (via Manzoni 29) Paolo Mariconti presenta il suo libro “Effetto Danza - Il potere della danza nel riscrivere il tempo“, opera che coniuga medicina, neuroscienze ed esperienza corporea, per rivelare come la danza possa diventare una potente alleata nella prevenzione dell’invecchiamento e nella costruzione di un benessere. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Roberto Bolle, che firma anche la prefazione del volume, e sarà moderata dalla giornalista Francesca Carminati.

Il libro è un’indagine scientificamente fondata sul potere trasformativo della danza. Non solo disciplina artistica, ma anche strumento di riequilibrio fisico, psichico ed emotivo, la danza si rivela – nelle pagine del libro – come un alleato prezioso nella prevenzione dell’invecchiamento e nella promozione di una piena vitalità.

Paolo Mariconti vive e lavora a Milano. Anestesista, farmacologo ed esperto in Medicina del dolore, ha da sempre affiancato alla professione medica uno studio profondo della danza e dei danzatori. Specializzato in Medicina Preventiva, Rigenerativa e Medicina della longevità, è anche psicoterapeuta esperto nell’uso dell’ipnosi e del Mental Training, con esperienza nella formazione di sportivi e professionisti. Ha approfondito la Medicina Biologica e Funzionale, la Medicina tradizionale cinese e l’Agopuntura. Docente in corsi di formazione e specializzazione in Italia e all’estero, è autore di numerose pubblicazioni come “Guarire il dolore“, “Ho vinto il dolore“ e “L’età dell’oro“. È Co-founder e gegretario generale dell’International Longevity Science Association (Ilsa).