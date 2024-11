Il mercatino di Natale al Diocesano

Ritorna al Museo Diocesano, Natale nel Chiostro, la mostra mercato di alto artigianato in programma sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.00.

Un mix di eccellenze creative artigianali, enogastronomiche e culturali che trasformerà il Chiostro del Museo in una magica vetrina natalizia.

Durante il weekend verrà ospitata una straordinaria esposizione di prodotti artigianali dedicati al Natale, accompagnata da delizie enogastronomiche provenienti dalla Lombardia e da altre regioni italiane: dalla pasticceria tradizionale alle specialità regionali, dai prodotti tipici alle creazioni uniche.

Tra le prelibatezze regionali spiccano i raffinati sapori della Sicilia: la caponata, le creme spalmabili, i torroni e il panettone, presentato nella sua ricetta classica, ma anche in gustose varianti con il Naranji, un amaro siciliano, o con l’aggiunta di pistacchi e crema di pistacchi. Dal Piemonte arrivano le nocciole Piemonte Igp, i prodotti da forno e le creme spalmabili a base di nocciola. E poi il tartufo bianco di Alba, i tajarin e i tortelli. Non mancano le altre specialità e prodotti per i pranzi di Natale come il cioccolato, le confetture, le passate, i formaggi e le mostarde della Lombardia, il panone di Natale, tipico dolce della tradizione emiliana, l’aceto balsamico di Modena, il parmigiano reggiano e l’olio dell’ultimo raccolto di novembre, le tagliatelle e i tortelli emiliani, di magro e alla zucca preparati al momento dai maestri sfoglini dell’Associazione Missione Matterello. Dalla Liguria l’eccellente pesto e le olive taggiasche, dall’Umbria vini, olio e legumi.

Oltre alle prelibatezze enogastronomiche, sarà presente una selezione di manufatti artigianali per decorare la tavola, come ceramiche e vasi in vetro, oltre a decorazioni naturali per la casa e il giardino e ghirlande, realizzate con fiori, foglie, rami e bacche.