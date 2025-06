Coro delle Voci Bianche. Concerto speciale insieme a Malika Ayane

Domenica alle 15 la Scala ospita il tradizionale concerto annuale del Coro di Voci Bianche della sua Accademia diretto dal maestro Bruno Casoni. Quest’anno l’appuntamento riserva una particolare sorpresa: la presenza di un’ex allieva d’eccezione, Malika Ayane (foto), che condividerà il palco con il coro scaligero formato da un centinaio di ragazzi fra i 9 e i 17 anni a cui si affiancano in quest’occasione le voci del Coro Giovanile, la nuova compagine artistica che l’Accademia ha creato per dare ulteriori opportunità agli ex allievi. Il programma prevede brani di Mendelssohn-Bartholdy, Rossini, John Rutter, Ralph Vaughan Williams, Scarlatti, Mozart e Britten.