I cinque incantesimi di Jolivet per il flauto di Alessia Scilipoti

Ultimo appuntamento dell’anno, oggi al Conservatorio di Milano, con “Musica Maestri”, rassegna dedicata alla grande e alla nuova musica e ai giovani talenti. In Sala Puccini alle 18 la flautista Alessia Scilipoti, vincitrice del premio del Conservatorio 2024 in categoria A (solisti strumenti a fiato), si esibirà in un programma importante che si apre con i cinque incantesimi (“Cinq incantations“) di André Jolivet (1905-1974): “A. Pour accueillir les négociateurs et que l‘entrevue soit pacifique”; “B: Pour que l’enfant qui va naître soit un fils“; “C. Pour que le moisson soit riche qui naîtra des sillons que le laboureur trace; “D. Pour une communion sereine de l’être avec le monde”; “E. Aux funérailles du chef pour obtenir la protezione di son âme”.

Nella seconda parte del concerto Scilipoti eseguirà “Voice“ del giapponese Tōru Takemitsu; “Dolce tormento per piccolo” della finlandese Kaija Saariaho; “Circumambulation“ di Yan Maresz e “Syrinx“ di Claude Debussy, per concludere con “Cinq miniatures per flauto in sol” di Philippe Hersant. Scilipoti si è diplomata in flauto traverso con Sonia Formenti al Conservatorio di Como e in Musica d’insieme con Emanuela Piemonti a Milano. Due anni fa ha vinto la borsa di studio per il corso Professione orchestra dell’Orchestra sinfonica della Rai. G.L.