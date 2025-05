Grigory Sokolov, leggenda del piano in concerto

Grigory Sokolov approda domani per la Stagione della Società dei Concerti (alle 20.45) nella storica Sala Verdi di Via Conservatorio la leggenda del pianismo russo, residente da anni in Italia, in recital. Un evento imperdibile che offre al pubblico milanese la possibilità di vivere un’esperienza unica, grazie all’incomparabile talento di un interprete che da decenni incanta le platee di tutto il mondo.

Considerato uno dei più grandi pianisti della sua generazione, Sokolov è noto per la sua capacità di trasmettere un’emozione profonda e una rarissima intensità musicale. Ogni sua esibizione è un atto di pura magia, dove tecnica impeccabile e visione artistica si uniscono in una sintesi perfetta. Il suo approccio al pianoforte è caratterizzato da una straordinaria capacità di esplorare ogni sfumatura sonora, ogni dettaglio del repertorio, rendendo ogni sua performance un’esperienza memorabile: per ogni ascoltatore è difficile staccarsi dal grande Maestro e, nello stesso tempo, per Sokolov è quasi impossibile lasciare il pubblico, il suo pianoforte, la sua musica.

William Byrd è stato un compositore e organista inglese vissuto fra il 1540 e il 1623; durante il regno di Maria Tudor, detta la "Sanguinaria" fu cantore nella Cappella Reale. Il programma che Sokolov eseguirà è affascinante e variegato e alterna la musica rinascimentale inglese di Byrd e le liriche, tempestose ballate e rapsodie di Johannes Brahms, in un percorso musicale che abbraccia secoli di storia e stile.