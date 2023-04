Giulia Stabile, da Amici a una nuova collaborazione con Kladi: cosa faranno insieme

Brescia, 3 aprile 2023 – Novità per Giulia Stabile, ballerina e vincitrice di ‘Amici 20’.

La 20enne italia-catalana terrà una masterclass durante un evento dedicato all’etoile Carla Fracci, organizzato dalla scuola di ballo di Kledi Kadiu, uno dei professori storici del talent show di Canale 5. Un altro piccolo grande traguardo per la giovane artista dal sorriso contagioso.

“Ho una notizia. È una cosa nuova… diverse volte mi è stata chiesto e la mia risposata è stata sempre: sto aspettando il momento giusto, di riempire un po’ di più il mio bagaglio, non vorrei mancare di rispetto a nessun insegnante. Ho accettato, ci ho messo un mese per dire di sì. Mi è stato chiesto da Kledi di tenere una masterclass a Desenzano durante l’evento di Carla Fracci”, ha rivelato Giulia Stabile molto emozionata, durante una storia su Instagram. E ha aggiunto: “Ci troveremo tutti in sala insieme, vi giuro che ci divertiremo. Spero di potervi lasciare qualcosa, sarà una di voi che prenderà in mano la situazione”.

Il prossimo 12 luglio, quindi, Giulia Stabile sarà al timone di una classe di modern contaminato per giovani danzatori dai 13 anni in poi. L’appuntamento è previsto dalle 15 alle 16.30 nella Kledi Dance Desenzano a Lonato del Garda, in provincia di Brescia.

L’annuncio della masterclass è stato dato anche sulla pagina Instagram della scuola di danza. Immediati e numerosi i commenti degli utenti, che si sono complimentati soprattutto con Giulia. “Orgoglio smisurato per Giulia, sei una meraviglia”, ha scritto Manu. Seguita da Anna: “Meriti tutto”, Dani: “Che notizia meravigliosa. Giulia tanto orgoglio per te, sei davvero speciale. Ci vediamo il 12 luglio” e Milena: “Super fiera di lei, sempre”.

Non è la prima volta che Giulia e Kledi collaborano. Circa un anno fa, infatti, la vincitrice di ‘Amici 20’ fu la protagonista dello show del coreografo e della collega Silvia Frecchiami in memoria sempre della compianta Carla Fracci. Ed è molto probabile che i due si ritroveranno a lavorare insieme anche in futuro.

Giulia Stabile dal 2006 al 2021 ha frequentato l'Accademia Buccellato Rossi, e dopo averla terminata ha ottenuto il diploma. Nel 2014 ha partecipato al programma ‘Ti lascio una canzone,’ in onda su Rai 1 con la conduzione di Antonella Clerici. Nel novembre 2020 è entrata a far parte del programma televisivo condotto da Maria De Filippi ‘Amici’, dove ha trionfato il 15 maggio 2021, diventando la prima ballerina donna a ottenere tale risultato. Successivamente è tornata nel programma come ballerina professionista.

Nel 2021 ha partecipato alla manifestazione Carla Fracci Mon Amour, dedicata alla grande ballerina dopo la sua morte e dal 18 settembre 2021 è stata scelta per co-condurre il programma ‘Tú sí que vales’. Nello stesso anno ha condotto il programma ‘Fai un gavettone’, in onda sulla piattaforma Witty TV. Dal 2021 conduce ‘Intervista Stabile’ per la piattaforma web Witty TV. Dal 2021 al 2023 ha condotto ‘Oreo Challenge’ per la piattaforma web Witty TV e in onda su Canale 5 al termine dei day-time di Amici.

Nel 2022 è stata scelta per doppiare nel film d'animazione ‘Il mostro dei mari’ diretto da Chris Williams e dove ha prestato la voce alla giovane Vedetta dell'Inevitabile. Il film è stato distribuito sulla piattaforma di streaming Netflix l'8 luglio 2022. Nello stesso anno ha preso parte alla serie ‘Giving Back Generation’.

Il 5 settembre 2022 ha preso parte ballando nello spettacolo finale di ‘Onedance’, organizzato da Roberto Bolle. Il 19 e il 23 ottobre 2022, presso il Palazzo dello Sport di Roma[58] e al Mediolanum Forum di Assago a Milano, si è esibita come parte del corpo di ballo di Sangiovanni nel suo tour nei palazzetti, svolgendo anche il ruolo di coreografa.

Nato a Tirana, in Albania nel 1974, Kledi è entrato giovanissimo all'Accademia Nazionale di Danza dove si è diplomato nel 1992. Nello stesso anno è entrato a far parte del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Tirana dove ha ricoperto, fin dall'inizio, ruoli solistici in balletti di repertorio quali Giselle, Lo schiaccianoci, Don Chisciotte e Dafni e Cloe. Il mastro Carlo Palacios fu il primo a riconoscerne le doti e a indirizzarlo verso la carriera nel mondo della televisione. La prima esperienza televisiva arriva nel 1996 e dall'anno seguente è diventato primo ballerino in programmi noti al grande pubblico quali ‘Buona Domenica’, ‘C'è posta per te’ ed ‘Amici’ di Maria De Filippi.

Nel 2004 Kledi ha fondato a Roma la Kledi Dance, una scuola di danza. Nel 2005 è arrivata anche la prima esperienza cinematografica con ‘Passo a due’ (coreografie di Mauro Mosconi), a cui è seguito il film ‘La cura del gorilla’ con Claudio Bisio. Nel 2006 Kledi è stato il protagonista della fiction televisiva ‘Ma chi l'avrebbe mai detto’. Nella stagione teatrale 2007-2009 è stato protagonista in "Giulietta e Romeo" di Fabrizio Monteverde con il Balletto di Roma.

Nel 2010 Kledi è stato testimonial degli eventi Albania-Italia "Due popoli, un mare, un'amicizia". Nel 2010 ha esordito come conduttore nel programma "DANZA", in onda su Rai 5.

A settembre 2012 al Festival del Cinema di Venezia è stato uno dei protagonisti e testimoni del film di Daniele Vicari ‘La nave dolce’, vincitore del premio della critica Pasetti. A novembre 2013 fino a maggio 2017 è stato uno dei docenti di danza della scuola di ‘Amici’ in onda su Canale 5. Nell'inverno 2016 è tornato in prima serata in qualità di "capitano-squadra" nella prima stagione di ‘Pequeños gigantes’, talent show per bambini su Canale 5.

Nel 2018, Kledi e l’amica Silvia Frecchiami hanno fondato la scuola di danza ‘Kedidance’, che è diventata un punto di riferimento sul Lago di Garda per la qualità e l’alto livello dei corsi delle diverse discipline. Da anni il ballerino è impegnato nella divulgazione dell’arte della danza in tutta Italia.