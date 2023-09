Francesca Michielin, salta il concerto di Milano: “Dolori insostenibili dopo l’intervento, mi devo fermare”

Milano, 8 settembre 2023 – Francesca Michielin deve fermarsi. Di nuovo. A inizio agosto la cantante era stata costretta ad annullare alcuni concerti del tour estivo, a causa di alcuni problemi di salute e a un intervento chirurgico, e ora sperava di poter ricominciare a salire sul palco, ma i medici le hanno consigliato di fermarsi più del tempo suggerito. Non è secondo loro il momento opportuno di tornare in scena: Francesca ha bisogno di prendersi ancora qualche settimana prima di riprendere in mano il suo lavoro. E così, salterà anche la data del 10 settembre, al Castello Sforzesco di Milano.

Dopo la decisione presa in accordo con i sanitari, la 28enne veneta ha voluto informare tutti i suoi fan con un lunghissimo post sul suo profilo Instagram. Una riflessione sulla malattia e sulla vita. Ma anche le scuse al suo pubblico per non poter essere su quel palco tanto desiderato e sognato. E, infine, la richiesta di non farla sentire sola, perché ha bisogno dell’affetto dei suoi fan oggi più che mai.

“Nell’ultimo anno ho capito che non sempre possiamo avere il controllo su tutto, anzi: ho capito, o meglio, ho accettato che spesso la vita ci chiede di lasciare andare, anche quando le domande sono più delle risposte, ma ancora di più, ho compreso che dobbiamo dare dignità e abbracciare i nostri corpi anche e soprattutto nei momenti di “imperfezione”, di profonda insicurezza e vulnerabilità, anche e soprattutto quando non ci possono sostenere come vorremmo”, inizia così il post di Francesca. E prosegue: “Vi scrivo questo perché proprio un anno fa ho scoperto di avere un problema fisico. Ho cercato di conviverci, continuando a fare la mia vita, nonostante la presenza costante del dolore, ma l’ho fatto perché amo il mio lavoro e amo condividerlo con voi, e mi sono così scoperta molto più forte di quanto pensassi, proprio nel coabitare con la mia fragilità”.

Poi, il chiarimento: “Ci sono problemi ben più gravi del mio, ero e sono una persona molto fortunata e ho affrontato questo disagio con lo spirito più propositivo possibile, e il tour, in modo particolare, con la vostra presenza, mi ha dato un’energia incredibile. Purtroppo in questi dodici mesi, nonostante diversi tentativi, il problema non è rientrato, anzi: ho dovuto fare un intervento abbastanza invasivo - un mese fa - perché non avevo alternative. Ma, anche se a malincuore, l’ho accettato, proprio perché a quanto pare era questo l’unico percorso percorribile per tornare a stare meglio”.

La cantante ha poi parlato dell’operazione dello scorso agosto: “Come vi avevo scritto ho dovuto interrompere il tour per un mese in modo da tornare in forma. L’intervento è fortunatamente riuscito benissimo grazie a un personale medico eccellente a cui non smetterò mai di essere grata e, anche se diverso dal solito, è stato un agosto ricco di affetto, creatività, lentezza, natura, e le vostre good vibes che sono arrivate tutte con la vostra costante premura e attenzione”.

Negli ultimi dieci giorni, la 28enne ha provato a riprendere a cantare, ma ha sentito che qualcosa non andava: “Come da “protocollo”, sono tornata, lentamente, a fare musica. Provando a fare il consueto training vocale, ho avvertito dei dolori addominali sempre più importanti, che si sono intensificati e sono diventati insostenibili. Pensavo sarebbero rientrati, che era tutto normale, ma ogni giorno stavo sempre peggio”.

Così, i medici le hanno detto che si devo fermare più del tempo inizialmente suggerito: “Non immaginate la tristezza e la frustrazione che mi ha provocato questa notizia. Non è secondo loro il momento opportuno di tornare sul palco e ho bisogno di prendermi ancora qualche settimana per tornare a fare il mio lavoro, che mi permette di connettermi con voi e di stare (davvero) bene”. Francesca ha voluto scusarsi con il suo pubblico: “Sono qui per scusarmi con voi, con tutta me stessa, perché mi trovo costretta ad annullare anche le ultime date del tour estivo e i prossimi impegni”. Poi, la richiesta di non lasciarla sola: “Volevo raccontarvi con grande trasparenza quello che mi è successo, e spero possiate comprendere quanto sia affranta nel non poter tornare sul palco. E spero, soprattutto, che rimarrete al mio fianco, perché forse, oggi, ne ho bisogno più che mai. Infine, una promessa: “Presto torneremo a cantare e a vivere “senza gradi di separazione.” Come sempre, negli ultimi dieci anni. Vi voglio bene”.

Francesca Michielin (Foto instagram)

Numerosi i messaggi di affetto di amici e colleghi. “Francy, la tua salute è la priorità, sempre. Non devi sentirti in colpa, il tuo corpo ti sta parlando e tu devi dargli ascolto. Noi ti aspettiamo fedeli, sperando prima di tutto che tu stia sempre bene”, ha scritto Laura Pausini. Seguita da Levante: “Forza Fra” e da Ghemon: “Dai, dai, Fra”. Poi, Emma: “Sei una montagna” e Orietta Berti: “Un abbraccio forte forte e un in bocca al lupo (viva il lupo) per un pronto recupero”.

Immediato anche il calore dei fan, che hanno riempito la bacheca di messaggi e cuoricini. “Mi dispiace tanto ma non ti devi scusare: in un mondo che ci vuole sempre più veloci e performanti, fermarsi è un atto di resistenza e di amore verso noi stessi”, ha scritto Serenadoe. Seguita da Capparuu: “Sotto al palco siamo con te fisicamente, in questi giorni continuiamo ad esserlo anche se virtualmente. Prenditi tutto il tempo che ti serve, e qua sarà ora ci troverai sempre lì, pronti a "riabbracciarti" con il nostro calore”. E Jacopo: “Ne hai fatte tante di cose in questi ultimi anni e tante ne devono ancora venire, ci sta prendersi una pausa, sei stata senza sosta per tutto questo tempo, sei stata davvero incredibile. Noi ti aspettiamo a braccia aperte più carichi di prima per poterti riascoltare live dal vivo al più presto. Perché ci sei già mancata tantissimo”. Poi, Beatrice: “Metterti così a nudo fa capire quanto tu sia una persona a cui importa degli altri, di noi, dei tuoi fan che non potranno assistere ai tuoi concerti, che sono da sempre progetti preparati meticolosamente apposta per il pubblico e per farci divertire, cantare, vivere emozioni speciali. La salute viene prima di tutto, senza quella non si va da nessuna parte e tu in questo momento hai bisogno di tempo, riposo e di sdraiarti accanto a te stessa”. E Bronz: “Noi siamo e saremo al tuo fianco. Se sarai giù, se ti sentissi sola pensaci perché anche noi in quel momento ti staremo pensando”.

Lo scorso agosto Francesca Michielin era stata costretta a cancellare due date dei suoi concerti per un problema di salute. “Non voglio allarmarvi – aveva detto ai suoi follower in un video sui social - ma è giusto che per stare meglio al più presto faccia un intervento. L'ospedale mi ha programmato l'operazione tra pochi giorni, dopo la quale dovrò stare a riposo”.

Francesca Michielin (Frame video Inbtagram)

La cantante non aveva dato notizie specifiche, ma lo scorso marzo si era dovuta prendere una pausa forzata per delle problematiche renali. In quell'occasione aveva annunciato: “Comunicazione di servizio. Mettiamola così, ho un rene un po' ballerino, un po' sfigato e ieri dopo il concerto di Trento, che è stato bellissimo, ho finito tutta felice e contenta, ma a un certo punto ho iniziato a sentire che c'era qualcosa di strano e ho fatto delle visite di accertamento”.

Dopo l’operazione, verso Ferragosto, la 28enne aveva fatto sapere di essere tornata a casa dall’ospedale: “Ciao raga. Grazie infinite per tutte le energie positive che mi avete mandato in questi giorni. L’intervento è riuscito e sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian piano le energie necessarie per tornare a rockeggiare. Passate un agosto bellissimo!! Di tanto in tanto ci sentiremo su questi schermi per condividere un po’ di meravigliosa noia (e qualche canzone di Taylor). Vi abbraccio uno a uno”.

Verso fine agosto, Francesca aveva pubblicato su Instagram alcune fotografie dove si intravedevano dei cerotti e accanto aveva scritto: “Ce ne sono molti ma resto discreta. Feri(t)e meravigliose da cui ripartire. Grazie di cuore a tutti e tutte per il supporto, ci vediamo prestissimo. E nel frattempo, buoni sogni verdi di fine estate”.