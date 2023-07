Mantova, intelligenza artificiale di ChatGpt informa sui cantieri in città

Mantova, 26 luglio 2023 – Una applicazione basata sull'intelligenza artificiale di Chat Gpt. È quella messa a punto dal Comune di Mantova, e già scaricabile, per consentire ai cittadini di rimanere informati, in tempo reale, sui tanti cantieri in corso in città. Grazie all'app Cantieri di Mantova cittadini e turisti potranno organizzare i loro spostamenti in base alle modifiche introdotte alla viabilità. Non solo. Potranno anche seguire le varie fasi dei cantieri e rimanere aggiornati, guidati da un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale: l’Umarell, la classica figura del pensionato che segue tutti i lavori pubblici nelle città, che risponderà alle varie domande poste dai cittadini.

L'Umarell dialogherà con i cittadini: rappresenta il pensionato fermo a guardare i cantieri

Informazioni in tempo reale

Il nuovo servizio è stato presentato oggi in una conferenza stampa nell'aula consiliare di Mantova. "A Mantova - ha spiegato il sindaco Mattia Palazzi - abbiamo messo a terra tutti i progetti del Pnrr finanziati. La città è piena di cantieri e con questa app informiamo i cittadini sui tanti lavori in corso e previsti per semplificare la loro vita e quella di chi ogni giorno si sposta per lavoro e trova cantieri sulla sua strada".

App disponibile su Android e Ios

La App è fruibile sia su piattaforma iOS che Android ed è stata realizzata e curata da Fabbrica Digitale in collaborazione con Aster, la società in house del Comune di Mantova i cui uffici caricheranno le informazioni relative ai nuovi cantieri e gli aggiornamenti da visualizzare sull'app mobile, scaricabile dai principali store Google Play e App Store.