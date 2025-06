Festa della birra e live show

Tutto è pronto per l’imminente Festa della birra. La Beer Fest Carate 2025 ha un calendario davvero ricco con momenti musicali, kermesse, cene, stuzzichini e soprattutto birra alla spina a volontà. Da stasera a domenica 20 luglio, a Carate Brianza, vicinale Dell’Immacolata, ritorna la kermesse più allegra dell’anno: diecimila metri quadrati al coperto, diecimila litri di birra e 19 live show in 19 giorni. Ingresso gratuito con orario dalle 18.30 alle 24. Non mancheranno i gonfiabili e altre attrazioni adatte ai più piccoli. Per tutte le informazioni basta leggere la locandine dove è riportata la tabella di marcia scandita ogni giorno da appuntamenti diversi.

Son.Ron.