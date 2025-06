Sfilate di moda birra e concerti: è quasi estate

Una sfilata di moda sotto le stelle nel cuore del paese, un’escursione naturalistica di sera lungo il Lambro, il cabaret milanese con le canzoni dialettali, un omaggio ai Blues Brothers e la musica dance. E poi concerti e ottima birra, per una serie di serate da trascorrere all’aperto. La Brianza comincia a guardare all’estate con le prime feste di piazza e lo fa da stasera. Così ad Albiate prenderà il via la rassegna “Aspettando San Fermo“, organizzata dall’associazione Amici di San Fermo: gli spettacoli si terranno tutti nel cortile di Corte Tanzi, in via Italia, nel centro di Albiate, e inizieranno oggi alle 21 con una “Sfilata sotto le stelle“. Si proseguirà poi il 3 luglio con la “Camminata sul Lambro“ guidati dal Cai e conclusa da un’anguriata, mentre il 18 toccherà a uno spettacolo in dialetto di musica e cabaret, con le canzoni milanesi. A chiudere il ciclo sarà, il 25 luglio, un concerto dedicato alle sonorità degli anni ‘70, ‘80 e ‘90, dai Blues Brothers al revival dance con la Healthy Orchestra. Info 333.93.78.771.

Da oggi a lunedì, invece, a Brugherio nell’area di via Turati andrà in scena la “Brughy Beer Fest“, un festival della birra accompagnato da mercatini degli hobbisti, luna park, dj-set tutte le sere e specialità culinarie italiane e internazionali. Domani e domenica dalle 10 “Raduno dei Camion Trucks“ con appassionati da tutta Italia. Non mancherà la musica dal vivo: oggi alle 21.30 “Tributo a Vasco Rossi“ con la band Sensazioni Forti di Mirox (foto), che riproporrà tutti i brani più celebri del Blasco, mentre domani alla stessa ora dance music con gli Unibreak. Domenica “Ritorno al passato“ con dj Mitch di Radio 105, lunedì gran finale con uno spettacolo piromusicale.

F.L.