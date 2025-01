Fatevi coraggio: la sicurezza sul lavoro è rock

In strada come in cantiere ci vuole coraggio, anzi “Macte animo!”, come lo chiamano, latineggiando, nel loro nuovo album Bruco e gli Sos - Save Our Souls. Prima formazione a imperniare la propria produzione sul delicatissimo tema della sicurezza sul lavoro, il gruppo milanese trascinato da Marco Daniele Ferri ha festeggiato il trentennale un paio di anni fa. "La svolta è stata nel 2018, quando il nostro percorso ci ha portato a conoscere persone che utilizzano strumenti non convenzionali per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi di salute e sicurezza nel mondo del lavoro", spiega Bruco-Ferri, che nel 2020 assieme alla band e al giornalista Pietro Tosca ha prodotto sul tema una miniserie intitolata “Nonostante tutto... Un viaggio tra musica e racconti”.

"Da quel confronto è nato il primo brano, “Ancora vivere“, che racconta in maniera drammatica quanto può costare l’utilizzo del cellulare in automobile; con un emblematico video della Fondazione Italia Loves Sicurezza diretto da Alessandro Murdaca". “Macte Animo!” è un viaggio che dalle chitarre tonanti ed heavy metal dell’iniziale “Con gli occhi aperti” porta all’epilogo de “L’ultimo tornante”, legando nove momenti imperniati sull’argomento sicurezza. "L’indole ad affrontare temi sociali l’ho sempre avuta, lo conferma il primo brano scritto per gli Sos, “Guerra no“, al tempo del conflitto nei Balcani – prosegue il frontman –. Ad attrarmi verso il tema salute e sicurezza sul lavoro è stato il fatto che, nonostante l’impellenza delle cronache, nonostante ci siano canzoni, pièce teatrali, graphic novel, opere d’arte, si continui a parlarne abbastanza poco.

La promozione di “Macte Animo!” (che significa "Fatti coraggio!") prevede un giro di concerti al via a marzo da Milano.

Andrea Spinelli