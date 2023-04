Amici, chi è stato eliminato? Wax: “Ho dato tutto quello che ho”. Samu: “Già una vittoria arrivare qui”

Milano, 2 aprile 2023 – Wax è salvo. Il cantante milanese, all’anagrafe Matteo Lucido, ha vinto al ballottaggio finale contro il ballerino Samuele Segreto, nella puntata di ieri del Serale di Amici 22. Dopo una serie di sfide, i due allievi hanno scoperto il verdetto in casetta con Maria De Filippi che ha avuto parole molto dolci per entrambi.

Una volta arrivati in casetta, i due allievi si sono ritrovati a parlare con Maria De Filippi, in collegamento con loro, pronta a comunicargli chi avrebbe continuato questa avventura e chi sarebbe dovuto uscire dal talent. “Qui ho imparato a non tradire le emozioni, ho rispettato quello che sentivo e sarà sempre così sono molto contento ed è merito vostro. Non vedo una cosa negativa uscire, qui dentro ho dato tutto quello che ho , quello che avrò lo darò fuori, il mondo non si ferma, anzi. Non penso di essere cambiato, credo si sia aggiunto qualcosa in me, quello che non andava bene in me adesso la gestisco”, ha detto Wax. E ha aggiunto: “Di qui mi mancheranno alcune persone, prima di entrare qui non davo tanta speranza alle persone, o meglio non credevo di poter avere rapporti belli con le persone. Sinceramente mi mancherà tutto, le gare, avere le consapevolezze che qualcuno mi ascolti. Probabilmente anche tu che parli con me”.

“Questa è la parte più bella di te - ha risposto la De Filippi - Sinceramente lo sapevo, aspettavo solo lo dicessi. Ti ho ascoltato e anche tu mi hai messa nelle condizioni di ascoltare. Anche a me mancherà tanto. Sono felice tu mi abbia detto la verità”.

Poi, è stato il turno di Samuele. “Ho pianto perché mi sono emozionato, ma sono felicissimo anche se vado a casa. Non so se esco ma è già una vittoria arrivare qui e aver vissuto questa esperienza. Milioni di ragazzi che fanno i casting da tanti anni vorrebbero essere al nostro posto. Non ho rimpianti, ho fatto tutte le cavolate che potevo fare, aperto il cuore alle persone a cui volevo aprirlo, sono super grato a voi , agli insegnanti ai professionisti, ai ragazzi, ho dei legami bellissimi ... e poi la vita continua”. Maria gli ha chiesto se nella vita vuole fare il ballerino o l'attore e il giovane artista ha preferito non scegliere : “Vorrei vivere di arte, se fossi obbligato sceglierei la danza. E' il linguaggio dell'anima”. Il 19enne palermitano ha già una carriera aperta: è uno dei due protagonisti di ‘Stranizza d’amuri’, il film con cui Giuseppe Fiorello ha esordito alla regia, nelle sale dal 23 marzo.1980, la vicenda di Toni e Giorgio, una coppia di ragazzi gay uccisi in circostanze mai chiarite.

Dopo l’ultimo confronto con la conduttrice del talent, è arrivato il verdetto finale: “Va via Samu”. Il ballerino è scoppiato a piangere e ha salutato i suoi compagni tra gli abbracci: “Ho imparato tanto da tutti, siete pazzeschi, grazie di avermi sopportato, non vi dimenticherò mai”.

Sui social sono stati tanti gli utenti dispiaciuti per l’eliminazione di Samu. “Meritavi la finale”, ha twittato Elena. Seguita da Sindy: “Samu, stai uscendo da vincente” e Gt: “Il fatto che sia stato già eliminato non vuol dire che non abbia talento, anzi, credo che non sia stato capito, rispetto a noi fuori che lo abbiamo conosciuto di più. Ti auguro il meglio”.

Ma c’è comunque soddisfazione per Wax. Numerosi i complimenti per la sua esibizione durante la serata. “Ha dato tutto se stesso, ha fatto uscire fuori il sentimento, è stato veramente da brividi. Sarà che magari pensava di uscire ma è riuscito a mettere tutto quello che provava in questa canzone”, ha scritto Nadia su Twitter. E Grace: “"Matteo tiralo fuori il sentimento" e stasera l'hai tirato fuori con una prepotenza che mi hai stesa”.