El Loris l’è minga domà. Lunanzio

e Fabio WolfTucc sann che el nost Milan l’è la capital del teater italian, cont i sò teater important in tutt’el mond, a comincià de la Scala e el Piccolo. Questa posizion dominant l’ha faa sì che i pussé grand attor drammatich a hinn passaa per forza de la nostra cittaa. De Melz l’è vun di attor pussé interessant del panorama contemporani: el Loris Fabiani, che la gent el cognoss oramai cont el nomm de Lunanzio, personagg comich inventaa de luu, che l’ha sbancaa la primma edizion de la famosa trasmission televisiva “LoL” e che g’ha daa ona gran notorietà su e giò del nost stival. L’ha scrivuu giò anca on liber per Mondadori. Loris l’è del 1983 e el s’è diplomaa a la scola Silvio d’Amico de Roma. L’ha cominciaa a lavorà per tutt i maggior teater, e num Duperdu in di ann tra el 2016 e el 2021 serom cont luu al Teater Parenti in la fantasmagorica Opera Panica del Jodorowsky. L’è anca on innovator, la soa Accademia dei Lunanzi l’è ona scola unica in del so gener e anca el format Cinemalteatro l’è ona manera divertent de menà la settima art a teater. El istrionich Loris, cont el sò gran coeur, l’è on sostenitor de la nostra compagnia de 80 person different e per el prossim colossal teatral-musical “The Mary Shelley Picture Show” n’ha regalaa on grandios cammeo video in di pagn del famos poetta romantich Scior Byron. Te podet vedell al Teater Elfo Puccini el 12 e el 13 de giugn. (foto Laila Pozzo)