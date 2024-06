Edoardo Stoppa, il “vero naufrago” dell’Isola dei Famosi 2024. La tenacia, le lacrime e l’amore per Juliana Moreira e i figli

Alla fine L’Isola dei Famosi 2024 porta la firma di Aras Senol, protagonista di “Terra amara” che ha battuto il coreografo e ballerino Samuel Perron, secondo classificato. Il milanese Edoardo Stoppa – molto quotato alla vigilia per la vittoria finale – si è invece piazzato al terzo posto. Sebbene il volto di “Striscia la Notizia” si sia dovuto fermare sul terzo gradino del podio sui social in tanti gli hanno riconosciuto lo spirito di “vero naufrago” di questa stagione, segnata dal debutto alla conduzione di Vladimir Luxuria. Stoppa infatti durante i mesi del programma non si è mai risparmiato, mettendosi spesso al servizio del gruppo. “Un grande naufrago, un protagonista assoluto”, sottolineano in tanti sui social.

"Edoardo ha dato moltissimo, è una bella persona – scrive una spettatrice del programma sulla pagina Facebook della trasmissione -. Comunque ha vinto nella vita. Ha una stupenda famiglia dove regna amore, lo si percepisce”. “Il più grande di età, ha vinto quasi tutte le prove – ricorda un altro follower –. Sei stato l'educazione in persona. Resta il miglior naufrago e un ottimo esempio di uomo nella vita”. Nel corso della sua avventura nel reality show Stoppa ha potuto contare sul sostegno e l’amore della moglie Juliana Moreira.

Proprio un messaggio della famiglia, nel corso della finalissima, ha commosso ed emozionato l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci, noto anche per il suo impegno per la tutela degli animali: “Per noi sei il vincitore, comunque vada – hanno ricordato figli e la compagna in una emozionante lettera -. Hai superato i tuoi limiti e mostrato tenacia e resistenza”. Parole che hanno commosso Stoppa, felice di essere arrivato alla finale ma anche di poter riabbracciare presto la sua famiglia, dopo oltre due mesi in Honduras. Fuori dal podio, ma anche lui tra i protagonisti della trasmissione, l’altro “Edo” di questa stagione, Edoardo Franco, il cuoco varesino vincitore di Masterchef 12.