Edoardo Stoppa e Juliana Moreira all’Isola dei Famosi, chi è la moglie del naufrago: età, carriera, figli e Instagram

Milano, 29 aprile 2024 – Sorpresa, questa sera, per Edoardo Stoppa, uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, il reality show in onda in prima serata su Canale 5, condotto da Vladimir Luxuria.

Il conduttore televisivo milanese incontrerà sua moglie Juliana Moreira, che è volata in Honduras per riabbracciarlo. La showgirl ha documentato il suo viaggio sui social. Ad esempio, si è immortalata al sole, in attesa della diretta tv, in alcune stories sul suo profilo Instagram.

Juliana Moreira nasce a Osasco (comune del Brasile nello Stato di San Paolo) il 15 aprile 1982. Studia a San Paolo, dove si diploma all’Escola Leonor Mendes de Barros. A soli 16 anni, per aiutare economicamente la famiglia, comincia a lavorare nella farmacia della zia. Sin da piccola pratica diversi tipi di danza, specializzandosi nel samba rock e il forrò, due must della cultura brasiliana.

Juliana Moreira fa il suo esordio nella tv brasiliana nel 1999. Il programma, di RecordTv, si chiama Sem Limites pra Sonhar e la ragazza affianca Fábio Jr., già famoso cantante locale. La carriera della giovanissima Juliana prosegue in patria grazie ad altri show televisivi, ma continua a svolgere il lavoro da modella e appare in trasmissioni dedicate al mondo della moda.

Nel 2005, per amore (in quel periodo stava insieme al compagno Giuseppe Zega, ndr) decide di trasferirsi in Italia e tentare qui la fortuna artistica. Partecipa ad alcuni provini e in uno di questi fa colpo su Antonio Ricci. Il famoso ideatore di “Striscia la notizia”, quindi, la inserisce nella propria scuderia. Nell’estate del 2006, Juliana fa il suo esordio ufficiale alla tv italiana, affiancando Teo Mammucari e il Gabibbo nel game show di Canale 5 ‘Cultura moderna’. Il programma è un successo e la Moreira, molto apprezzata dal pubblico, fa da valletta anche alla versione autunnale dello show. Nel 2007 conduce alcuni speciali di ‘Paperissima’ insieme a Lydie Pages e al Gabibbo. A partire dal 2007 – e, saltuariamente, fino al 2018 – è la conduttrice principale di ‘Paperissima Sprint’. Nel 2010 è una delle conduttrici di ‘Matricole & Meteore’ mentre nel 2012 la vediamo nel ruolo di attrice in ‘Colorado – ‘Sto classico’. Nei successivi anni è meno presente in tv, ma in più di una occasione è protagonista di alcuni game show.

Nonostante una presenza televisiva meno costante negli anni recenti, Juliana non smette di essere attiva. Oltre a essere scelta come testimonial pubblicitaria per alcuni brand, diventa influencer e blogger di successo, sempre con uno sguardo attento al sociale e al benessere degli animali. Insieme al marito Edoardo Stoppa, dà vita a Zampy Life, una community dedicata alla difesa dei diritti degli animali, con l’obiettivo di combattere il fenomeno dei cani randagi e lo sfruttamento dei cuccioli.

Da sempre amante della danza, Juliana ha una passione per numerosi altri sport. Non manca mai di dedicarsi a sessioni di allenamento quotidiane, spesso condivise con il marito, mostrando un impegno e una determinazione che hanno certamente contribuito al suo successo anche nel mondo dello spettacolo.

Terminata la storia con l’ex compagno, nel 2007, Juliana Moreira conosce Edoardo Stoppa, inviato di ‘Striscia la Notizia’ solitamente dedito a servizi in difesa degli animali. I due si innamorano e la loro storia procede ancora oggi a gonfie vele.

Dall’amore di Juliana ed Edoardo nascono due figli: Lua Sophie, il 25 luglio 2011, e Sol Gabriel, il 29 agosto 2016.

Il 10 novembre 2017 Juliana e Moreira e Edoardo Stoppa si sposano a Milano, città in cui vivono. Organizzato in poco tempo, il matrimonio si è tenuto a Palazzo Reale di Milano ed è stato celebrare da Beppe Sala, sindaco della città meneghina. Ma com’è stata la proposta? “Edo mi ha portato all’Empire State Building”, ha raccontato Juliana in un’intervista. Certo, il panorama su New York avrà sicuramente favorito il romanticismo, ma “io stavo male perché avevo preso una congestione quindi mi veniva da vomitare”. Atmosfera romantica azzerata in un istante, ma lei ha risposto comunque di sì.

