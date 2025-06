Rockin’ Pioltello, Woodstock per tutti. La carica dei 100 musicisti di ogni età

“Rockin’ Pioltello“, anche la città partecipa alla festa della Musica che in tutto il Paese saluta l’estate. E lo farà sabato prossimo in grande stile con il “concertone“ al Parco Centrale, protagonisti, “la carica dei 100“ musicisti e cantanti di tutte le età, professionisti e dilettanti, in arrivo dall’hinterland. Hanno risposto alla chiamata dell’Amministrazione in primavera e superate le selezioni, si esibiranno tutti insieme, sugli stessi brani, proprio come un’unica grande orchestra rock. Una piccola Woodstock. A guidarli, su un grande palco montato al centro, la band di Marta Viola, giovane talento nel panorama musicale italiano, cantante e chitarrista, che ha conquistato pubblico e giuria vincendo, a soli 14 anni, la prima edizione di “Io canto Generation“, il talent show che l’ha lanciata verso un futuro brillante sui palchi più importanti. "Sarà una grande festa della Musica – dice la sindaca Ivonne Cosciotti che ha tenuto per sé la delega alla Cultura – non solo un momento di celebrazione di quest’arte, ma anche un’occasione di forte aggregazione sociale. Cento artisti, tra musicisti e cantanti dilettanti e professionisti, si metteranno alla prova su un grande palco suonando tutti insieme. Un grande segnale di partecipazione e allo stesso tempo della capacità di una città di offrire spettacoli e opportunità insolite". Pioltello fa parte del circuito della Festa della Musica nazionale già da alcuni anni "questo appuntamento, un classico ormai nato in Francia nel lontano 1982 e sbarcato poco dopo in Italia – aggiunge - con Piano City, la nostra Rassegna musicale e dall’anno scorso anche JazzMi, dimostrano la sensibilità e la grande attenzione della città per eventi di livello, parte di un cammino culturale che abbiamo intrapreso da tempo, decisivo per la comunità". “Rockin’ Pioltello“ è nato grazie alla collaborazione con l’associazione Quattrocentoquaranta, che gestisce il Civico Istituto Musicale Giacomo Puccini sotto la direzione artistica di Barbara Bonelli. A loro il compito di trasformare l’appuntamento in uno spettacolo indimenticabile. Sabato 21 giugno alle 21. Ingresso libero.

Barbara Calderola