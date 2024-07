Concorsi Nazionali Dantebus 2024, numeri straordinari: la cerimonia di premiazione in diretta live su YouTube

Milano, 29 luglio 2024 – Il conto alla rovescia è partito: oggi, alle 19, in diretta live sul canale YouTube di Dantebus, andrà in scena la cerimonia di premiazione dei Concorsi Nazionali Dantebus 2024. La prima Casa Editrice nata da un Social Network per Artisti, in collaborazione con le Gallerie Dantebus Margutta e Dantebus Firenze, celebrerà il talento e la creatività di artisti provenienti da tutta Italia e la serata culminerà con la proiezione dello short film "Note di un Sogno", realizzato grazie al prezioso contributo del Maestro Sergio Cirillo, compositore e autore dei più grandi successi di Andrea Bocelli e protagonista di prestigiose collaborazioni con Peppino di Capri, Roberto Murolo, Eduardo de Crescenzo ed altri importanti personaggi appartenenti al panorama musicale sia nazionale che estero.

Numeri straordinari

Sarà una notte dedicata all’arte e alla cultura che arriva a chiusura di un percorso terminato lo scorso 24 luglio e che ha portato a numeri straordinari: 3.875 racconti pervenuti, 25.414 poesie, 15.456 dipinti e 17.132 fotografie, per un totale di 61.877 opere ricevute e valutate. Andrea Rosario Fusco, giornalista, appassionato d'arte e fondatore della piattaforma Dantebus racconta un’edizione di grandi soddisfazioni: “L’adesione ai nostri Concorsi è cresciuta ogni anno del 10% e l’apertura della seconda galleria a Firenze lo scorso gennaio offrirà maggiori opportunità agli artisti che hanno proposto le loro opere per entrare a far parte del nostro network. I vincitori delle scorse edizioni provenivano da ambienti e professioni disparate, la cosa bella è che tramite questi concorsi tante persone che avrebbero voluto fare arte nella vita e che poi si sono trovati a lavorare in altri ambiti hanno la possibilità di trovare nuovi canali per farsi conoscere, portando alla luce espressioni artistiche che, altrimenti, rischierebbero di percorrere una strada parallela senza mai emergere. Tantissimi talenti che non sono stati premiati hanno avuto comunque la chance di esporre le proprie opere nelle nostre gallerie di Roma e Firenze dove diamo spazio a 100 artisti al mese”. Il metro di valutazione delle opere premiate è stato uno, che rappresenta anche la forza motrice del lavoro di Dantebus: “L’arte è emozione e comunicazione e il nostro obiettivo è quello di scovare il talento nascosto e portarlo alla conoscenza di tutti. Il nostro team lavora insieme da tanti anni e ormai abbiamo una sensibilità comune: sappiamo cosa cerchiamo” spiega Fusco.

Nuove frontiere

Visto il grande successo ottenuto nell’ultima edizione, i concorsi di Pittura e Fotografia di Dantebus sono pronti a valicare i confini italiani: “Le nuove edizioni dei concorsi apriranno le porte anche ad artisti internazionali: i nuovi Bandi, infatti, saranno rivolti anche agli artisti residenti in USA e Gran Bretagna con il chiaro obiettivo di scoprire talenti a livello globale” anticipa Fusco.

I riconoscimenti

Oggi si conosceranno le tre opere vincitrici per ciascuna delle quattro categorie in gara decise tramite una votazione social (giuria popolare) e quella della giuria di esperti, che ha avuto l’ultima parola sugli esiti finali valutando le opere arrivate: saranno destinati premi in denaro per il valore di € 500 ai primi classificati, € 200 ai secondi ed € 100 ai terzi classificati. Il Premio Nazionale di Fotografia “Fotogrammi”, quello di Poesia “Dantebus” e quello di Pittura ed Arte Digitale “Dantebus Bazart” sono ormai giunti alla VI edizione. Il Premio Nazionale di Racconti e Favole “Dantebus” è invece giunto alla sua IV edizione: è dal 2018 che Dantebus indice concorsi annualmente al fine di promuovere e valorizzare l’Arte Contemporanea attraverso diverse forme espressive quali versi, prosa, dipinti e immagini fotografiche per scoprire nuovi talenti artistici.