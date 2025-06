Il jazz si mescola ai sitar indiani. E dal Sud arrivano le tarantelle

Le sonorità del jazz mescolate con quelle della musica tradizionale indiana. Il folk, le ballate popolari e i ritmi tipici del sud Italia, tra pizziche e tarantelle. Sono i due concerti che animeranno questo fine settimana il centro culturale teatro OppArt di Sovico. Il sipario sul palco di via Giovanni da Sovico si alzerà venerdì alle 21 con l’esibizione dell’Ashrah Jazz Th3 dal titolo “Indian jazz concert“: la formazione composta da Ashanka Sen al sitar, Maurizio Signorino al sax soprano e Danilo Sala alla batteria proporrà un viaggio sonoro particolare, nel quale le melodie jazz incontrano le suggestioni provenienti dall’India. Questo trio contaminerà la libertà improvvisativa del jazz con le atmosfere profonde e ipnotiche che caratterizzano la musica indiana. Si potranno così ascoltare standard jazz completamente rivisitati e alcuni pezzi originali, in cui il sitar dialogherà in fraseggi liberi con il sax, mentre la batteria creerà ponti tra swing, tala indiani e groove contemporaneo, muovendosi tra New York e Varanasi, cool jazz e i raga del nord dell’India. Sabato, sempre alle 21, si cambierà invece genere e atmosfere con il concerto dell’Ensemble Music Art Folk. Sarà l’occasione per immergersi in musiche tradizionali e ballate della popular music, guidati da una formazione che schiererà fisarmoniche, organetti diatonici, percussioni, un violoncello e una voce. Ballate, pizziche, tarantelle e quadriglie. Non mancheranno incursioni nella canzone napoletana. Info 039.900.84.48, prenotazioni a biglietteria@oppart.it. F.L.