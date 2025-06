Partita la 1000 Miglia: 419 equipaggi in gara sfidano Vesco-Salvinelli

Grande entusiasmo per la partenza della 1000 Miglia nei primi comuni toccati dalla Freccia Rossa. Alle 12,30, dalla passerella di viale Venezia sono partiti le 420 auto in gara, con l’omaggio, in cielo, dell’elicottero della Marina militare in onore della partnership siglata con Mille Miglia. Grandi applausi per Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, vincitori in carica, che quest’anno potrebbero essere insidiati da altri favoriti, come Mario e Lorenzo Turelli, Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli, e l’argentino Juan Tonconogy con Barbara Ruffini (vincitore nel 2019, prima della sequela di primi posti di Vesco). Tra gli equipaggi, anche la charity car di La Zebra Odv, che punta a raccogliere fondi per un ecografo di ultima generazione destinato all’Ospedale dei Bambini di Brescia, ma anche il comitato di Brescia di Croce Rossa che, come lo scorso anno, incontrerà i comitati delle città attraversate per la consegna simbolica dello Scudo Blu (progetto che a Brescia ha preso il la nell’anno di Capitale della Cultura). La città accoglierà il ritorno della Freccia Rossa il 21 giugno, con la Festa della Musica.

F.P.