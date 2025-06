Torna il bibliotecario-scrittore. Ferrari illustra il suo “Sottoterra“

È tornato a Limbiate, dove è cresciuto, ha studiato e lavorato, per presentare il suo romanzo d’esordio, dopo il trasferimento a Ravenna. Fabio Ferrari, 42 anni, è stato ospite in Vlla Mella per la presentazione di “Sottoterra“, romanzo ambientato in un paese immaginario dell’Emilia Romagna, dove approda Remo, dopo la morte della moglie e dove si sviluppa un intrico di segreti, rancori e leggende che affondano le radici di un passato oscuro. A introdurre la serata c’era Michela Borgonovo, bibliotecaria di Limbiate ed ex collega di Fabio. Presente anche l’assessore alla Cultura, Carlo Schieppati, che ha portato il saluto dell’amministrazione. Fabio Ferrari ha iniziato raccontando la sua passione per la scrittura che ha di fatto modellato la sua vita. "Ho lasciato l’università dopo la laurea triennale proprio perché non avrei avuto il tempo necessario per scrivere lavorando e studiando. Ho poi trascorso tre anni della mia vita concentrandomi soprattutto sulla scrittura, ho seguito un corso di scrittura e ho iniziato a lavorare al romanzo che oggi vi presento". Dalle sue parole è emersa la necessità di un percorso di confronto che ogni scrittore deve avere per poter pubblicare.

"Ho fatto leggere, prima di pubblicarlo, il mio libro anche a Michela, Paola e Marco, gli attuali bibliotecari di Limbiate e i loro consigli sono stati preziosi, poi c’è stato un lavoro editoriale, quando si scrive bisogna saper accettare i pareri altrui".

Gabriele Bassani