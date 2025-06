La magia di Ennio Morricone in un concerto-spettacolo

Un concerto-spettacolo fatto di parole e musiche, per raccontare la vita e la carriera di uno dei più grandi compositori del ‘900, passando attraverso le sue colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema.

È il reading scenico con musica dal vivo dal titolo “Firmato Ennio Morricone - Un uomo, la sua vita, la sua musica“, che verrà portato in scena oggi alle 21.15 all’aperto, nel parco di Villa Sartirana a Giussano, dalla compagnia teatrale Eccentrici Dadarò: a interpretare la rappresentazione l’attrice Rossella Rapisarda e il pianista Luca Rampini (nella foto). L’ingresso è liberto. In caso di maltempo ci si sposterà nella Sala consiliare Aligi Sassu di piazzale Aldo Moro.

Il teatro di prosa stasera sarà protagonista anche a Seregno: nell’arena del Parco della Pace di via Marzabotto l’attore Flavio D’Alma darà vita alle 21.30 allo spettacolo dal titolo “Turandot, la principessa Chiaro di Luna“, scritto e diretto da Fabio Mirò Ricci. Ingresso libero. In caso di meteo avverso ci si trasferirà nel centro civico di via Bottego. A Sovico, invece, alle 20.45 nel piazzale della scuola elementare di viale Brianza gli attori Andrea Baldoni, Davide Benaglia e Simone Debenedetti della Compagnia Sad proporranno la lettura teatrale “Non dirmi che hai paura“, dall’omonimo romanzo dello scrittore Giuseppe Catozzella. Ingresso libero, info 039-2075070.

F.L.