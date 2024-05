Radio Italia Live a Milano: la diretta del concerto da piazza Duomo

Milano – Radio Italia Live al via. Il concertone gratuito in piazza Duomo a Milano - per accedere all'evento era necessario accreditarsi sul sito internet della radio - anche quest'anno ha sfidato pioggia e temperature autunnali e ha portato al cospetto della Madonnina decine di migliaia di temerari. Che sin da metà pomeriggio si sono radunati in piazza Duomo per assistere alle prove degli artisti sul palco.

Tanti gli artisti sul palco, mentre alla conduzione si alternano i volti e i nomi noti al pubblico di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Manola Moslehi e Paoletta. Radio Italia Live si può vedere anche in streaming su Now e in tv in contemporanea in diretta su Sky Uno e in chiaro su Tv8.