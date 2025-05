La “Vimercate dei ragazzi”. Festival di teatro, su il sipario

Quindici spettacoli in tre giorni, dal 6 all’8 giugno, 5 anteprime nazionali, debutto in platea per i piccoli di sei mesi e tanta inclusione. Torna rinnovato “Vimercate dei ragazzi”, il festival di teatro per le nuove generazioni, appuntamento fisso di stagione da più di 30 anni che ogni volta trasforma la città in un grande palco per tutti. Magia, sogno, divertimento, ma anche riflessione, gli ingredienti di una formula che assicura sempre il tutto esaurito. Fra le novità, l’ingresso di Oreno nella kermesse, la prima delle tre giornate andrà in scena nella frazione. Due le cornici scelte, lo splendido chiostro del Convento dei Cappuccini e TeatrOreno. Due anche gli sponsor, BrianzAcque e Cem, che permettono di ampliare il programma alle scuole con laboratori in classe ed esibizioni in altri tre comuni, Agrate, Bellusco e Caponago, e di invitare esperti per ragionare d’ambiente. Tra i debutti italiani, “Rhinos” della compagnia catalana ZumZumTeatre; “Un piccolo, piccolissimo giardino” per bambini da 3 a 6 anni nel Parco Sottocasa firmato Wondering Project/Ketty Grunchi; “INnaturale”, anche questo nel Parco Sottocasa e nel Parco di Villa Borromeo, produzione Campsirago Residenza. E ancora, “Nardo il Ghepardo” alle Zoolimpiadi di Teatro Invito e infine “Norah - questo è Teatro?” di Chiara Gistri. La rassegna è un’iniziativa del Comune con la direzione artistica di Campsirago Residenza, delle Ali Teatro, Teatro Invito e ArteVox Teatro.

"Nella lunga tradizione di questa manifestazione è cambiato il titolo ma sostanza e finalità sono le stesse – dice il sindaco Francesco Cereda -: iniziare l’estate culturale con i colori e le voci dei ragazzi con un appuntamento che mantiene inalterato il prezioso connubio tra divertimento e valore formativo". Programma sul sito dell’amministrazione.