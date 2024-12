La canzone di Natale 2024 di Radio Deejay è una cover: quale duetto ripropongono Tananai e Annalisa

Milano, 2 dicembre 2024 – Sfida e pietre di paragone sono piuttosto impegnative. Annalisa e Tananai sono le guest star di Natale like a Deejay, la tradizionale canzone realizzata per le feste dall’emittente con sede in via Massena.

Il brano, quest’anno, ha precedenti davvero importanti: si tratta, infatti, di una cover di Somethin’ stupid, il pezzo reso celebre nella sua prima esecuzione da Frank Sinatra e dalla figlia Nancy (1967) e successivamente riportata in auge da Robbie Williams e Nicole Kidman agli albori del nuovo secolo, nel 2001.

Il brano

La canzone è approdata oggi, lunedì 2 dicembre, sui canali social e web della radio e su Deejay Tv (canale 69 DTT) e vede il coinvolgimento di tutti gli speaker e i deejay dell'emittente. L’arrangiamento delle versione “made in Deejay” è opera di Rocco Tanica, componente di Elio e le Storie Tese.

Due i pezzi proposti: la "Deejay edit", cantata da tutti i deejay della radio con un cameo di Annalisa e Tananai, e la versione in rotazione da lunedì 9 dicembre cantata esclusivamente da Annalisa e Tananai, che tornano quindi a duettare insieme dopo il grande successo estivo di Storie brevi.

La storia

La canzone di Natale di Radio Deejay è una tradizione ormai trentennale per la radio, iniziata nel 1994 con A Song For You e a 20 anni dall'uscita di Natale a casa Deejay, il film di Natale di Radio deejay.

Quest'anno per Natale Like A Deejay sono stati realizzati anche due video, firmati da Matteo Curti e Davide Fara, con la fotografia di Pietro Baroni e girati nello studio CR49 di STS communication di Bresso e negli studi Warner Music Italy di Milano; quello della versione "Deejay edit" è già disponibile sul canale YouTube di Radio Deejay e sui canali social della radio, mentre quello della seconda versione sarà disponibile sempre dal 9 dicembre.

La voce del direttore

"Quest'anno gli auguri di Natale li facciamo insieme a due delle personalità più amate nel panorama musicale italiano, Annalisa e Tananai – dichiara Linus, direttore editoriale e artistico di Radio Deejay – Ormai una vera tradizione natalizia e caso unico nella radiofonia italiana, dal 1994 coinvolgiamo artisti e musicisti con tutti i nostri speaker e deejay per impacchettare al meglio brani che possano segnare i ricordi del nostro pubblico nel periodo dell'anno più amato. L'attesa ogni volta è talmente alta che già da agosto riceviamo richieste di informazioni su quale sarà il brano natalizio dell'anno".

Nei prossimi giorni e fino al 25 dicembre è prevista una programmazione ad hoc con tutte le canzoni realizzate da Radio Deejay in questi tre decenni, insieme ai grandi classici natalizi.