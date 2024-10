Max Pezzali tra la Casa dei Fiori, il Celebrità e il Jolly Blue: due giorni di immersione negli anni 90 con gli 883

Milano, 1 ottobre 2024 – In attesa del debutto della serie “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno: la leggendaria storia degli 883”, prodotta da Sky Studios e Groenlandia e diretta da Sydney Sibilia, che andrà in onda venerdì 11, in questo fine settimana si potrà tornare agli anni ’90.

Venerdì 4 e sabato 5 ottobre a partire dalle 10 in via Celestino 9, in centro a Milano, Sky e Now invitano tutti a una esclusiva due giorni di evento per rivivere gli esordi della mitica band al centro della serie. Special guest Max Pezzali, che chiude sabato sera la grande festa di lancio della serie.

I partecipanti vengono accolti nella Casa dei Fiori Pezzali, la fioreria dove un giovanissimo Max aiutava i suoi genitori, a Pavia, prima di raggiungere il successo. Varcare le porte del negozio di fiori è come ritornare ai primi anni Novanta: una volta dentro si ritrovano direttamente al centro del dancefloor del Celebrità, la discoteca resa immortale dalla celebre canzone degli 883, dove possono scatenarsi in sfide di karaoke sulle note dei successi della band, oppure spostarsi al Jolly Blue, l’iconica sala giochi ricreata per l’occasione con moltissimi degli arcade e dei flipper dell’epoca, o ancora divertirsi con i gadget e le installazioni legate a quegli anni così importanti per la carriera dei Max Pezzali e Mauro Repetto.

In più, la sera di sabato 5 ottobre dalle 21 il Celebrità ospiterà sul suo dancefloor il party più esclusivo degli anni '90, facendo ballare tutti con i dischi di Alex Farolfi di Radio Deejay. Ospite d'onore sarà Max Pezzali, che insieme a Federico Russo intrattiene i partecipanti all’evento.

Per partecipare basta registrarsi online e scoprire la parola d’ordine da comunicare all’ingresso. Le iscrizioni all’experience diurna e al party con Max Pezzali sono aperte.