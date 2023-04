Aurora Ramazzotti pubblica il primo selfie col figlio Cesare: “Il mio corpo prima e dopo”

Nel giorno di Pasqua Aurora Ramazzotti ha pubblicato nelle storie di Instagram il primo selfie insieme al figlio neonato, Cesare, e una foto del pancione appena prima del parto. L’influencer, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha partorito 10 giorni fa.

Le foto prima e dopo

Nelle due foto si vede la differenza nel corpo in appena così poco tempo, col pancione sparito e il fisico tornare alla normalità. Nel post in cui è davanti allo specchio mentre tiene in braccio il bambino scrive: “10 giorni post parto, il corpo è magico”.

Di contrasto, la foto scattata in ospedale poco prima del parto: “Questo è stato l’ultimo momento in cui ho potuto vedere la pancia. Stento ancora a comprendere che fosse lì dentro. P.s. Mi ero fatta la piega in clinica aspettando le contrazioni”.

La lettera al figlio

Qualche giorno fa, Aurora aveva pubblicato una lettera al figlio: “Già adesso ogni cosa assume l’ingrato compito di essere l’ultima: l’ultimo compleanno, gli ultimi sonni, l’ultimo capodanno, le ultime carezze, l’ultimo inverno, l’ultima uscita in compagnia. E proprio così ogni ultima volta consumandosi lascerà spazio a una prima volta, che come ogni prima volta già lo so... Sarà un bellissimo disastro".