Amici 2023, la finale: quattro finalisti. Il vincitore? Decide il televoto

Milano, 14 maggio 2023 – Imprevisti e data spostata, ma finalmente ci siamo: stasera, in diretta su Canale 5, va in onda la finale di Amici di Maria De Filippi. Due cantanti e due ballerini si contendono la vittoria di questa ventiduesima edizione. Ma vediamo tutto nei dettagli.

I finalisti sono i cantanti Angelina Mango e Wax e i ballerini Isobel e Mattia. I due cantanti arrivano da Milano: la prima si è trasferita nel capoluogo lombardo per studiare e poi lavorare; il secondo è proprio originario di qui.

Angelina Mango è cantautrice e musicista. Ha 22 anni ed è figlia d’arte, suo padre era il cantante Mango, prematuramente scomparso. Originaria di Maratea, in Basilicata, si è trasferita a Milano per studiare ed ora vive e lavora nel capoluogo lombardo. La sua prof di riferimento ad Amici è Lorella Cuccarini. Angelina si è fatta notare per voce e personalità mostrando puntata dopo puntata la sua poliedricità. Sui social la cantautrice conta 183mila follower su Instagram e 142mila follower su TikTok con oltre 2 milioni di likes. Il 19 maggio esce il suo primo album “Voglia di vivere” - etichetta 21co/LaTarma Records Pubblicazioni: “Voglia di vivere” prodotto da Michelangelo; “Mani vuote” prodotto da Canova e “Ci pensiamo domani” prodotto da Zef.

Wax è un cantautore, ha 20 anni e vive a Milano con la sua famiglia e il cane Black. La passione per la musica è iniziata da piccolo suonando il violino. Poi ha iniziato a scrivere i primi brani. Wax si dedica costantemente alla scrittura, e dice: “Mi ispiro alle cose che faccio, mi calo nei panni degli altri, immagino cose. Secondo me l’immaginazione è l’unico super potere che abbiamo”. La sua prof di riferimento ad Amici è Arisa. Il 26 maggio esce con il suo EP omonimo ”Wax” - etichetta 21co/Warner music Italy Pubblicazioni: “Turista per sempre” prodotto da Shune; “Ballerine e Guantoni” prodotto da Dardust; “Grazie” prodotto da Takagi & Ketra e Jvli e “Anni 70” prodotto da Merk &Kremont (ITACA).

Mattia è un ballerino di latino americano, ha 19 anni e vive in provincia di Bari. E’ èntrato a far parte della scuola di Amici il 18 settembre 2022 dopo aver lasciato lo scorso anno il talent per via di un infortunio. Il suo prof di riferimento è Raimondo Todaro. A luglio 2023, Mattia parteciperà al gran galà della danza “Carla Fracci Mon Amour”.

Isobel è una ballerina modern, ha 19 anni ed è australiana. La sua prof di riferimento ad Amici è Alessandra Celentano. E’ entrata a far parte del talent il 20 novembre 2022. Il 29 dicembre ha aperto il concerto a Roma di “Elisa with Dardust”. Durante il percorso nella scuola e’stata scelta come protagonista del video nel canale ufficiale del World of Dance Italy e ha ottenuto un’offerta per un prestigioso contratto per lo spettacolo diretto da Daniel Ezralow “Open”.

Mentre nelle precedenti puntate del serale di Amici, le votazioni sui concorrenti arrivavano dai tre giurati, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè (il programma era registrato ndr), stasera sarà il pubblico da casa con il televoto a decidere il vincitore assoluto di questa edizione del talent show. I professori della scuola dopo aver guidato i ragazzi nei mesi scorsi ed essersi sfidati divisi in squadre nella fase finale, questa sera faranno il tifo per i propri allievi preferiti. Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Arisa, Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno preparato ciascun allievo per dare il meglio fino all’ultimo.

​Il vincitore assoluto – scelto dal pubblico a casa tramite televoto – porta a casa 150mila euro in gettoni d'oro. A consegnare la coppa della vittoria il vincitore dello scorso anno Luigi Strangis.

Non solo il premio per il vincitore assoluto della ventiduesima edizione. Durante la serata vengono assegnati anche altri riconoscimenti. Il vincitore di ciascuna categoria (canto e ballo) conquista 50mila euro in gettoni d'oro. Una giuria tecnica assegna il premio TIM del valore di 30mila euro, il premio TIM della critica del valore di 50mila euro in gettoni d'oro è assegnato da una giuria composta da 25 giornalisti di testate quotidiane, agenzie e web. Otto network radiofonici assegnano il Premio Radio; una giuria tecnica assegna un premio Oreo da 20 mila euro e ci sarà anche un premio Marlù da 7mila euro a ciascun finalista.